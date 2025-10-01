بيطري بورسعيد: توقيع الكشف على الدواب بالزهور وإيداعها جمعية الرفق بالحيوان

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري جهودها المكثفة للتصدي لانتشار الدواب داخل نطاق المحافظة تنفيذا لتعليمات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد

بيطرى بورسعيد توقيع الكشف الطبي الظاهري على الدواب التي بالزهور وإيداعها جمعية الرفق بالحيوان

وتابعت الدكتورة فاتن صلاح مدير عام مديرية الطب البيطري ومستشار المحافظ ، اليوم الأربعاء، الإشراف على التحفظ على عدد من الدواب التي تم ضبطها بحي الزهور و إيداعها بجمعية الرفق بالحيوان.

وقد جرى توقيع الكشف الطبي الظاهري عليها من قِبل الأطباء دكتور داليا البنا ودكتور أحمد صلاح للتأكد من سلامتها الصحية.

أوضحت مديرية الطب البيطري فى محافظة بورسعيد أن لجنة من أطباء إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة متواجدة بشكل دائم داخل جمعية الرفق بالحيوان، لفحص وتوقيع الكشف الطبي على جميع الدواب المصادرة من قبل الأحياء، وذلك حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين داخل محافظة بورسعيد.