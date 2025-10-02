قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المجلس الوطني الفلسطيني: مصر ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى حماية شعبنا
الصلعا.. قرية العلم والقرآن في قلب سوهاج
الصحفيين تتعاقد مع تطبيق "يداوي" لتوصيل الأدوية للأعضاء بمصاريف مخفضة
حريق محدود بجوار معبد موت بالأقصر دون إصابات.. والحماية المدنية تسيطر
محافظ أسوان يتفقد السوق الرئيسي بمنطقة السيل الجديد وسط ترحيب الأهالي
سم قاتل.. ماذا يحدث لطفلك عند تناول المشروبات الغازية؟
نشرة المرأة والمنوعات | التدخين الإلكتروني يزيد خطر الإصابة بمرض السكري.. كوب ماء قبل الإستحمام ينقذ حياتك لهذه الأسباب
أخبار التوك شو| الفنانة منى هلا تكشف عن زواجها المدني.. حقيقة انتشار مرض اليد والقدم والفم بين الأطفال
نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس.. ننشر أبرز بيانات حرب أكتوبر في أول أسبوع قتال
مجلس النواب يشكل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع الإجراءات الجنائية
ننشر.. تشكيل لجنة إعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها
إدارة أحادية تخلق أزمات.. سوء إدارة سد النهضة يهدد السودان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وزيرة التنمية المحلية تعلن عن إطلاق مشروع تقليل المخلفات في بورسعيد

تقليل المخلفات بمحافظة بورسعيد
تقليل المخلفات بمحافظة بورسعيد
حنان توفيق

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة وزير البيئة، عن إطلاق مشروع " تقليل المخلفات بمحافظة بورسعيد"، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية، وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، ومحافظة بورسعيد، وذلك خلال الفترة من 2025 وحتى يونيو 2028.

وأوضحت د. منال عوض ان المشروع يهدف إلى تحسين منظومة إدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، ودعم المبادرات المحلية في مجال إعادة التدوير، بما يسهم في الخروج بنموذج أولي قابل للتعميم على مستوى الجمهورية.

وأشارت د. منال عوض إلى أن  المشروع يرتكز على عدة محاور رئيسية، تشمل تبادل الخبرات في ملف إدارة المخلفات، ودعم إعادة التدوير المحلي، ورفع كفاءة العاملين، والحد من المخلفات من خلال الاعتماد على الجمع المنزلي وفصل المخلفات من المنبع، والتعاون مع الكيانات التجارية والمواطنين للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام،  بالإضافة الى تشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة .

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المشروع يأتي في إطار دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات بصفته المخطط والمنظم والمراقب لمنظومة إدارة المخلفات في مصر، وبالتوازي مع الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تم اتخاذها من خلال قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وقد عقدت سلسلة من الاجتماعات لمناقشة تفاصيل المشروع وخطوات التنفيذ، شملت مراجعة وتحليل الوضع الراهن والتحديات القائمة في بورسعيد، وتحديد المناطق المستهدفة وأنواع المخلفات، إلى جانب وضع خطة عمل تتضمن التدريبات اللازمة، وأنشطة توعوية لفصل المخلفات من المنبع للمنازل والمحلات التجارية ،ومناقشة السياسات واللوائح المنظمة. كما سيتم إعداد خطة شاملة لتعميم نهج بورسعيد الناجح في باقي محافظات الجمهورية.

وزيرة التنمية المحلية وزير البيئة بمحافظة بورسعيد جهاز تنظيم إدارة المخلفات

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

لقطة من الفيديو

هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

أسطول الصمود

أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد

حالة الطقس

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

غزة

الأطفال بلا تعليم.. منازل غزة تتحول إلى منطقة غير قابلة للحياة

غزة

منازل غزة تتحول لمنطقة غير قابلة للحياة.. والأطفال بلا تعليم

الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا

محافظ قنا: 50 مليار جنيه استثمارات تنموية.. وطفرة غير مسبوقة في الصحة والتعليم

بالصور

طريقة عمل العيش الفينو بوصفة الشيف نادية السيد.. طري ولذيذ زي الأفران

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل

تموين الشرقية يضبط طن ونصف شاورما دجاج مجهولة المصدر

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل صابون الأطباق في المنزل ببدائل طبيعية وآمنة

وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن

فوائد البلح الرطب.. طاقة طبيعية وصحة للجسم في ثمرة واحدة

فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

المتهمين

القبض على متهمين بترويج مخدرات ببولاق الدكرور

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

