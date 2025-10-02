الغرباوي وقيادات التعليم يشهدون طابور بورسعيد الرسمية للغات

شهد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد صباح اليوم فعاليات الطابور الصباحي ومراسم تحية المصري بمدرسة بورسعيد الرسمية للغات.

جاء ذلك بحضور هشام الجعبري مدير عام إدارة شرق التعليمية وشريف كامل وكيل الإدارة والدكتورة سوزان بغدادي مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة لغات ورائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

وقد استمع وكيل تعليم بورسعيد إلى فقرات الإذاعة الصباحية وفقراتها التى شملت العديد من الفنون الإعلامية والمسابقات الترفيهية وأشاد بانظباط الطلاب والالتزام الكامل من جميع أعضاء هيئة التدريس.

الغرباوي وقيادات التعليم يشهدون طابور بورسعيد الرسمية لغات

ووجه مدير المديرية الشكر للأستاذة منى البهنساوى مدير المدرسة والطاقم المعاون لها على المظهر المشرف والطابور الصباحي المتميز لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية.