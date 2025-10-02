محافظ بورسعيد يواصل جولاته الميدانية على المدارس الحكومية والخاصة

تابع اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، انتظام سير العملية التعليمية لعدد من المدارس الحكومية والخاصة منذ بداية العام الدراسي الجديد.

و تفقد محافظ بورسعيد مدرسة أميرالد الدولية حيث رافق المحافظ خلال جولته طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، و أحمد تاج مدير إدارة جنوب التعليمية، والدكتورة لمياء الجهيني مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية، و سيد حفيلة رئيس مجلس إدارة المدرسة.

وخلال جولته، تفقد محافظ بورسعيد الفصول الدراسية لمتابعة انتظام الحصص الدراسية ومستوى الانضباط داخل المدرسة.

محافظ بورسعيد يتفقد عدد من المدارس

و حرص محافظ بورسعيد على التفاعل مع الطلاب والاستماع إلى آرائهم حول المناهج والأنشطة التعليمية موجها بضرورة استمرار المتابعة اليومية لانتظام العملية التعليمية داخل المدارس .

وأكد اللواء محب حبشي أن محافظة بورسعيد تولي اهتمامًا كبيرا بالارتقاء بالمنظومة التعليمية بمختلف مراحلها سواء داخل المدارس الحكومية أو الخاصة والدولية، مشددا على أهمية دور إدارات المدارس والمعلمين في غرس القيم الإيجابية لدى الطلاب والاهتمام بالأنشطة التربوية إلى جانب العملية التعليمية.