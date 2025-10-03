قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على 4 طلاب مارسو البلطجة أمام مدرسة بالمطرية
جيهان الشماشرجي ومايان السيد في مؤتمر فيلم هيبتا.. المناظرة الأخيرة قبل عرضه
ساعة الإجابة يوم الجمعة.. أدعية مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
محافظ سوهاج يفتتح مسجد سيدي أبو الهوى بطهطا احتفالًا بنصر أكتوبر
مطاردة مثيرة في إسنا.. الأهالي يصطادون ثعلب افترس مواشي ودواجن بالأقصر
تمهيدًا للتشغيل التجريبي.. النقل تكشف عن صور التشطيبات النهائية لمحطات القطار الكهربائي السريع
يكون طيب.. جيهان الشماشرجي تكشف مواصفات فتى أحلامها بعد تجربة هيبتا
أخبار التكنولوجيا | تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا .. بيربلكستي تطلق متصفح Comet مجانا عالميا
اعتقال إسرائيلي في البحر الميت بشبهة التجسس لصالح إيران
الداخلية تكشف حقيقة فيديو شرطي يقود سيارة بلا لوحات في البحيرة
تبدأ 24 يناير.. موعد إجازة نصف العام لطلاب المدارس والإمتحانات بالتاريخ
وزير السياحة والآثار يفتتح مقبرة أمنحوتب الثالث بوادي الملوك ..غدا
عرض أفلام عن حرب أكتوبر أكتوبر بالعربات المتنقلة لمكتبة مصر في بورسعيد

محمد الغزاوى

نظمت مكتبة مصر العامة من خلال وحدة المكتبة المتنقلة فعالية وطنية وثقافية مميزة بميدان الشهداء في إطار احتفالات محافظة بورسعيد بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وتحت رعاية اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد،

تزامنًا مع احتفالات  أكتوبر مكتبة مصر العامة تنظم فعالية وطنية وثقافية

وتضمنت الفعالية عرض أفلام وثائقية عن حرب أكتوبر 1973 بهدف تعزيز الوعي الوطني لدى المواطنين وخاصة الأجيال الجديدة فضلًا عن تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة.

وأكد ممدوح التابعي مدير عام مكتبة مصر العامة ببورسعيد أن المكتبة المتنقلة تمثل نموذجًا للعدالة الثقافية من خلال وصول الخدمات المعرفية والفنية إلى مختلف المناطق مشيرا إلى أن أنشطتها لا تقتصر على القراءة فقط، وإنما تشمل ورش الرسم والتلوين والتشكيل بالصلصال والطباعة على الورق وغيرها من الفعاليات التي تستهدف اكتشاف ورعاية المواهب.

وأوضح أن المكتبة المتنقلة تضم نحو 600 كتاب بالعربية وعدد من اللغات الأخرى وتستهدف الميادين العامة والمناطق البعيدة ومراكز الشباب والمدارس التي تفتقر إلى المكتبات الثابتة وذلك وفق برنامج شهري منتظم يجوب مختلف أنحاء المحافظة.

كما أضاف أن المكتبة المتنقلة مزودة بتجهيزات حديثة تشمل شاشة عرض داخلية لعرض الأفلام الوثائقية وخدمة الإنترنت ووحدة صوت بالإضافة إلى خدمة الـ GPS لتسهيل التنقل والوصول إلى جميع المناطق المستهدفة، بما يتيح للأطفال حتى سن الخامسة عشرة الاستفادة من ورش القراءة الحرة، والمناقشات، والمسابقات الثقافية، وخدمات الاستعارة الخارجية لأعضاء مكتبات مصر العامة.

بورسعيد مكتبة مصر العامة محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

