عرض أفلام عن حرب أكتوبر أكتوبر بالعربات المتنقلة لمكتبة مصر في بورسعيد

نظمت مكتبة مصر العامة من خلال وحدة المكتبة المتنقلة فعالية وطنية وثقافية مميزة بميدان الشهداء في إطار احتفالات محافظة بورسعيد بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وتحت رعاية اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد،

تزامنًا مع احتفالات أكتوبر مكتبة مصر العامة تنظم فعالية وطنية وثقافية

وتضمنت الفعالية عرض أفلام وثائقية عن حرب أكتوبر 1973 بهدف تعزيز الوعي الوطني لدى المواطنين وخاصة الأجيال الجديدة فضلًا عن تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة.

وأكد ممدوح التابعي مدير عام مكتبة مصر العامة ببورسعيد أن المكتبة المتنقلة تمثل نموذجًا للعدالة الثقافية من خلال وصول الخدمات المعرفية والفنية إلى مختلف المناطق مشيرا إلى أن أنشطتها لا تقتصر على القراءة فقط، وإنما تشمل ورش الرسم والتلوين والتشكيل بالصلصال والطباعة على الورق وغيرها من الفعاليات التي تستهدف اكتشاف ورعاية المواهب.

وأوضح أن المكتبة المتنقلة تضم نحو 600 كتاب بالعربية وعدد من اللغات الأخرى وتستهدف الميادين العامة والمناطق البعيدة ومراكز الشباب والمدارس التي تفتقر إلى المكتبات الثابتة وذلك وفق برنامج شهري منتظم يجوب مختلف أنحاء المحافظة.

كما أضاف أن المكتبة المتنقلة مزودة بتجهيزات حديثة تشمل شاشة عرض داخلية لعرض الأفلام الوثائقية وخدمة الإنترنت ووحدة صوت بالإضافة إلى خدمة الـ GPS لتسهيل التنقل والوصول إلى جميع المناطق المستهدفة، بما يتيح للأطفال حتى سن الخامسة عشرة الاستفادة من ورش القراءة الحرة، والمناقشات، والمسابقات الثقافية، وخدمات الاستعارة الخارجية لأعضاء مكتبات مصر العامة.