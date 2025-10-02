"مناخ وعرب" بورسعيد يواصلان الحملات المكبرة لإعادة الانضباط للشوارع

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، تواصل الأجهزة التنفيذية بحي المناخ وحي العرب، على مدار الأسبوع، شن الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وإعادة الانضباط إلى الشوارع الرئيسية، وخاصة شوارع الحميدي والتجاري والثلاثيني.حيث تستهدف الحملات تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والسيارات، إلى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة ومنع عودة الإشغالات مجددًا.

حيث شنت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ وحي العرب حملة مكبرة اليوم لإزالة الإشغالات والتعديات والفروشات العشوائية بشارع الحميدي بدءٱ من شارع الأمين وحتي المنيا بمنطقة العرب القديم بنطاق الحي والذي يعد أحد الشوارع الفرعية ذات النشاط التجاري، فضلٱ عن متابعة الالتزام بعدم عودة الإشغال مرة أخرى بشوارع الحميدي و التجاري و الثلاثيني

الحملة جاءت بقيادة المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب والأستاذ محمد أحمد فواز، رئيس حي المناخ، واللواء إسلام الصياد مساعد مدير أمن بورسعيد والعميد شادي محروس، قائد شرطة المرافق، وذلك تنفيذًا لتكليفات محافظ بورسعيد، بفرض الانضباط وتحسين البيئة العامة بالشوارع الرئيسية.

إزالة الفروشات المخالفة والكتل والحواجز الخرسانية والتند الثابتة وتوسعة الطريق لعبور المشاة والسيارات

وأسفرت الحملة عن إزالة الفروشات المخالفة الموضوعة بنهر الطريق والتي لم تستجب من بداية سلسلة الحملات ، فضلاً عن إزالة الكتل والحواجز الخرسانية من أمام المحال التجارية و المظلات والتند الثابتة وتوسعة الطريق أمام حركة السير للمشاة والسيارات، وإزالة المظلات والتند الحديدية والفروشات العشوائية والخيام المخالفة بامتداد شارع الحميدي، والشوارع الجانبية المحيطة، والتنبيه علي أصحاب المحال التجارية والفروشات المخالفة بعدم التعدي علي حرم الطريق مرة أخري حيث سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم وعدم التساهل في ذلك.

وأكدت الأجهزة التنفيذية استمرار المتابعة اليومية، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، بما يضمن الحفاظ على النظام العام وسلامة المواطنين و الالتزام بخطوط التنظيم والمساحات القانونية المقررة وعدم السماح بأي تعديات على حرم الطريق، بما يسهم في إعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين وإبراز الوجه الحضاري والجمالي لمختلف مناطق المحافظة.

وشدد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد على استمرار الحملات اليومية لإزالة الإشغالات بكافة الأحياء واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، في إطار خطة المحافظة لتحقيق وتحسين جودة الحياة للمواطنين.