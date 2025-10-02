رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد.. عبد الكريم صالح شخصية العالم القرآنية في جائزة ليبيا الدولية

فاز فضيلة الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر الشريف ورئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم، بلقب شخصية العالم القرآنية في جائزة ليبيا الدولية للقرآن الكريم، تقديرًا لجهوده الكبيرة في خدمة كتاب الله ونشر علومه في مصر والعالم العربي والإسلامي.



يتقلد فضيلة الدكتور عبد الكريم صالح عددًا من المناصب المرموقة في خدمة القرآن الكريم وعلومه، حيث يشغل منصب رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إلى جانب رئاسته لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال، كما يعمل أستاذًا للتفسير وعلوم القرآن والقراءات بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر، وقد تولى من قبل رئاسة قسم التفسير وعلوم القرآن والقراءات بالكلية.

رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد.. الدكتور عبد الكريم صالح شخصية العالم القرآنية في جائزة ليبيا الدولية

كما يعد فضيلته أحد أبرز العلماء المشاركين في لجان تحكيم المسابقات القرآنية الدولية في مصر وخارجها، حيث مثل الأزهر في مسابقات كبرى بمكة المكرمة ودبي والبحرين وليبيا والسودان، إلى جانب إشرافه ومناقشته لعشرات الرسائل العلمية في الجامعات المصرية والعربية، وعضويته في لجان الإجازات والقراءات وهيئات تحرير المجلات المتخصصة في علوم القرآن والقراءات، ما يجعله أحد أعلام هذا المجال المعاصرين.



وأكد الإعلامي عادل مصيلحي أن هذا الفوز يمثل إضافة كبرى لمسابقة بورسعيد الدولية، ويعكس قيمة لجنة التحكيم التي تضم رموزًا قرآنية على مستوى عالٍ من الخبرة والعلم، مشيرًا إلى أن اختيار الدكتور صالح يرسخ من ثقل المسابقة عالميًا ويزيد من مكانتها بين كبرى المسابقات الدولية.



ويُذكر أن النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال ستقام هذا العام تحت اسم القارئ الراحل الشيخ محمود علي البنا، خلال الفترة من 30 يناير حتى 2 فبراير 2026، بمشاركة عشرات المتسابقين من مصر والدول العربية والأجنبية، وسط اهتمام رسمي وشعبي واسع، وتقام برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ودعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وإشراف الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، ورئاسة الإعلامي عادل مصيلحي الرئيس التنفيذي.