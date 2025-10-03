قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

نجاح أول جراحة قلب مفتوح في مستشفى نصر بورسعيد

محمد الغزاوى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن نجاح أول جراحة قلب مفتوح بالتدخل المحدود باستخدام المنظار الجراحي لاستبدال الصمام الميترالي، داخل مستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد، وذلك لأول مرة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأشار بيان الهيئة إلى أن العملية التي تُعد من أدق وأحدث أساليب جراحات القلب المفتوح عالميًا، أُجريت عبر جرح لا يتجاوز 6–8 سم فقط، دون الحاجة إلى شق عظام الصدر بالكامل كما هو معتاد في الطرق التقليدية، بما يساهم في تقليل الألم وتقصير فترة التعافي.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن العملية تمت بنجاح وبنسب نجاح تقارب 100% لتضاهي ما يُجرى في كبرى المراكز الطبية العالمية، معربًا عن فخره بأن التدخل الجراحي تم بأيدٍ مصرية خالصة، ومن خلال أمهر الفرق الطبية بهيئة الرعاية الصحية، وهو ما يعكس استراتيجية الهيئة في اختيار الكوادر المتميزة وتدريبهم المستمر على أحدث المستجدات الطبية عالميًا.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن العملية تُجرى في القطاع الخاص وخارج التغطية الصحية بتكلفة تصل إلى 700 ألف جنيه، بينما لم يدفع المريض أكثر من 482 جنيه فقط كنسبة مساهمة وذلك بحد أقصى خلال فترة الإقامة، وأضاف أن ما تحقق في مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد يُمثل نقلة نوعية في تاريخ جراحات القلب داخل مصر، ورسالة طمأنة لكل مواطن مصري بأن التأمين الصحي الشامل لا يقدم خدمات علاجية فقط، بل يقود ثورة طبية بمعايير عالمية.

وكشف رئيس هيئة الرعاية الصحية أن محافظة بورسعيد – كنموذج أول لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل – شهدت منذ انطلاقها إجراء مايقرب من ربع مليون عملية جراحية، من بينها عملية متقدمة في تخصصات دقيقة كجراحات القلب والأورام والمخ والأعصاب .. وغيرها كن التخصصات، مؤكدًا أن نسب نجاح هذه العمليات تضاهي المستويات العالمية، بما يعكس التطور الكبير الذي تشهده خدمات التأمين الصحي الشامل، وقدرة المستشفيات التابعة للهيئة على منافسة كبريات المراكز الطبية الدولية.

وأكد الدكتور أحمد حسن سالم مدير عام فرع الهيئة ببورسعيد أن نجاح هذه العملية لأول مرة داخل مستشفى النصر التخصصي يجسد ريادة المحافظة كأول نموذج مطبق للتأمين الصحي الشامل ويعكس جاهزية مستشفيات الهيئة لتبني أحدث ما توصل إليه العلم في جراحات القلب عالميًا مع نسب نجاح تضاهي المراكز الطبية الدولية.

هذا، تعود تفاصيل الحالة إلى سيدة خضعت للجراحة الدقيقة لاستبدال الصمام الميترالي باستخدام المنظار الجراحي، حيث استقرت حالتها تمامًا بعد العملية، وتمكنت من مغادرة المستشفى بعد 4 أيام فقط، وهو وقت قياسي مقارنة بالطرق التقليدية.

وأُجريت العملية بنجاح على يد الفريق الطبي المتميز، الذي ترأسه الدكتور أمير البسطويسي استشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى النصر التخصصي، وضم الفريق الطبي كلًا من الدكتور أحمد الكافوري استشاري جراحة القلب والصدر، الدكتور رأفت محمد نجيب أخصائي جراحة القلب والصدر، والدكتور أحمد السيد البربري طبيب مقيم جراحة القلب والصدر.

كما شارك من قسم التخدير الدكتور أحمد عبد الرؤوف استشاري تخدير جراحات القلب المفتوح، الدكتور أحمد سمير أخصائي التخدير، والأستاذ إبراهيم محمد أخصائي إرواء القلب الصناعي، بالإضافة إلى فريق التمريض المكوَّن من الأستاذة ميران محمد، الأستاذ محمود علي، الأستاذة هاجر حسين، الأستاذة نيرمين إبراهيم، الأستاذة روميساء محمد، والأستاذة هاجر السعيد، وفني الأجهزة الطبية طه محمد.

ولضمان متابعة دقيقة وسريعة للحالة بعد العملية، شارك فريق العناية المركزة لجراحات القلب المفتوح بقيادة الدكتور الشاذلي عبد العال استشاري رعاية القلب المفتوح، والدكتور أحمد عبد القادر طبيب مقيم رعاية، إلى جانب الأستاذة هدير صبيح، الأستاذ أحمد أشرف، والأستاذ رضا فوزي.

بورسعيد مستشفي النصر الرعاية الصحية جراحة القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد