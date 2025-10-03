ضواحي بورسعيد.. حملة لإزالة الأسواق العشوائية والإشغالات بشارع 23 ديسمبر

نفذت الإدارات المعنية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، حملة؛ لإزالة الإشغالات والتعديات والفروشات في شارع 23 ديسمبر، وبمنطقة مبارك، في استجابة عاجلة لشكاوى المواطنين، وبمتابعة شيماء العزبي القائم بأعمال رئيس حي الضواحي، تنسيقا وبمعاونة شرطة المرافق.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، بالتشديد على مواصلة تنفيذ الحملات اليومية لرفع الإشغالات والمخالفات المتواجدة بحرم الطريق، والالتزام بالمساحات القانونية المقررة وخطوط التنظيم المسموح بها، وعدم التعدي على الطريق لتحقيق الانضباط وفرض النظام.

حملة لإزالة الأسواق العشوائية والإشغالات بشارع 23 ديسمبر

وقام الفريق الميداني لإدارة الإشغالات، بمعاونة شرطة المرافق، برفع وإزالة التعديات المتواجدة على جانبي الطريق، مع التنبيه بأن من يخالف التعليمات سيُطبَّق عليه القانون بكل حزم.

وأسفرت جهود الحملة عن إزالة فروشات للخضار والفاكهة، وموازين، وتند، وشماسي، وبنوك خشبية، وعربات يد، وأقفاص، وحوامل خشبية من نهر الطريق، مستخدمين سيارات ومعدات الحي.

وجرى التأكيد على أنه لن يُسمح بوضع أي إشغالات أو تعديات بالشارع، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا، وتوقيع غرامات بيئية وإشغال طريق ضد أي إشغال متحرك أو ثابت يعيق حركة مرور السيارات والمشاة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المحافظ لإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات، وإعادة الوجه الحضاري والجمالي بمختلف أحياء المحافظة.