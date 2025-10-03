قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الحفظ من الفيضانات.. كلمات ترفع البلاء وتجعلك في رعاية الله
مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية
شوط أول سلبي بين سموحة والإسماعيلي بالدوري
فيضان النيل يغرق بيوت المنوفية والأهالي يتنقلون بالمراكب| شاهد
موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 في المدارس .. قرار عاجل
العميد عصام عطا الله: الدفاع الجوي نجح في تأمين عبور القوات للضفة الشرقية.. وأسقطنا العشرات من طائرات العدو
انفجار ضخم بمستودع بناء في تركيا.. شاهد
«سيارتك بالإنترنت».. مفاجأة تكشفها وزارة الاتصالات تغيّر مستقبل التنقل
من التشوهات لفقدان البصر .. طبيب يكشف كوارث منتحلي صفة أطباء التجميل
طارق العكاري: الجيش المصري موجود للدفاع عن الأمن القومي
تفاصيل توزيع درجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل .. توضيح عاجل
شاهد تظاهرة حب لـ ليلى علوي فى ندوة تكريمها بمهرجان الإسكندرية
محافظات

ضواحي بورسعيد.. حملة لإزالة الأسواق العشوائية والإشغالات بشارع 23 ديسمبر

ضواحي بورسعيد.. حملة لإزالة الأسواق العشوائية والإشغالات بشارع 23 ديسمبر
" ضواحي بورسعيد " يشن حملة لإزالة الأسواق العشوائية و الإشغالات بشارع 23ديسمبر
محمد الغزاوى

نفذت الإدارات المعنية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، حملة؛ لإزالة الإشغالات والتعديات والفروشات في شارع 23 ديسمبر، وبمنطقة مبارك، في استجابة عاجلة لشكاوى المواطنين، وبمتابعة شيماء العزبي القائم بأعمال رئيس حي الضواحي، تنسيقا وبمعاونة شرطة المرافق.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، بالتشديد على مواصلة تنفيذ الحملات اليومية لرفع الإشغالات والمخالفات المتواجدة بحرم الطريق، والالتزام بالمساحات القانونية المقررة وخطوط التنظيم المسموح بها، وعدم التعدي على الطريق لتحقيق الانضباط وفرض النظام.

حملة لإزالة الأسواق العشوائية والإشغالات بشارع 23 ديسمبر

 

وقام الفريق الميداني لإدارة الإشغالات، بمعاونة شرطة المرافق، برفع وإزالة التعديات المتواجدة على جانبي الطريق، مع التنبيه بأن من يخالف التعليمات سيُطبَّق عليه القانون بكل حزم.

وأسفرت جهود الحملة عن إزالة فروشات للخضار والفاكهة، وموازين، وتند، وشماسي، وبنوك خشبية، وعربات يد، وأقفاص، وحوامل خشبية من نهر الطريق، مستخدمين سيارات ومعدات الحي.

وجرى التأكيد على أنه لن يُسمح بوضع أي إشغالات أو تعديات بالشارع، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا، وتوقيع غرامات بيئية وإشغال طريق ضد أي إشغال متحرك أو ثابت يعيق حركة مرور السيارات والمشاة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المحافظ لإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات، وإعادة الوجه الحضاري والجمالي بمختلف أحياء المحافظة.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد ضواحي بورسعيد

