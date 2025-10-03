آلاف الزوار يتوافدون إلى سوق أسماك بورسعيد .. صور

في مشهد حضاري يتكرر أسبوعيٱ، شهد سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد إقبالًا واسعٱ خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث توافد آلاف المواطنين من داخل وخارج المحافظة للاستمتاع بتجربة مميزة مع أشهى المأكولات البحرية الطازجة، وسط أجواء مفعمة بالحيوية.

سوق الأسماك الحضاري وجهة الزائرين ببورسعيد خلال عطلة نهاية الأسبوع

ويعد السوق أحد أبرز المعالم السياحية والحضارية في المدينة الباسلة، لما يوفره من تنوع كبير في الأسماك والمأكولات البحرية بأسعار مناسبة، إلى جانب المطاعم المجهزة التي تقدم أطباقًا شعبية وأخرى عالمية ترضي جميع الأذواق.

لم يقتصر الأمر على شراء الأسماك فحسب، بل أصبح السوق متنفسًا للعائلات والزائرين، يجمع بين متعة التسوق وتذوق الأطعمة وقضاء وقت ممتع في بيئة منظمة تعكس الوجه الحضاري لبورسعيد.

وأعرب الزائرون عن سعادتهم بالأجواء المميزة داخل السوق، مؤكدين أن بورسعيد باتت مقصدًا ثابتًا لهم في عطلات نهاية الأسبوع للاستمتاع بمذاق فريد وخدمة راقية.

ويأتي هذا في إطار اهتمام المحافظة بدعم الأنشطة السياحية والاقتصادية التي تعزز مكانة بورسعيد كواحدة من أهم المقاصد الجاذبة للسياحة الداخلية وسياحة اليوم الواحد