جمارك بورسعيد والإسكندرية تبيعان سيارات وبضائع بـ 46.11 مليون جنيه

أعلنت الإدارة العامة للمهمل والبيوع بجمركي بورسعيد والإسكندرية، عن تحصيل 46.112 مليون جنيه من بيع 55 لوط من البضائع المتنوعة والسيارات بجلسة مزاد علني.

وكشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية؛ عن وجود توجيهات من القيادة السياسية لوزارة المالية بما في ذلك مصلحة الجمارك المصرية، بسرعة التخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية التابعة لسلطات المصلحة.

وأوضحت المصلحة أن التعليمات الواردة شددت على المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وأضاف التقرير أنه تم بيع تلك البضائع من خلال تنظيم جلسة مزاد علنية في مقر نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم؛ لبيع عدد من لوطات البضائع والسيارات المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك بورسعيد والإسكندرية.

وجرى التنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ لتنظيم جلسة المزاد العلني، ليتم البيع النهائي لـ 47 لوط من البضائع والسيارات بقيمة 41.75 مليون جنيه لصالح ميناء بورسعيد.

فيما جرى بيع 8 لوطات بميناء الإسكندرية بقيمة 4.362 مليون جنيه تضمنت بضائع متنوعة وسيارات.