جمارك مطار الإسكندرية تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية

أحبطت جمارك مطار الإسكندرية الدولي محاولة تهريب كمية من الأدوية.

وقال مصدر جمركي، في تصريح اليوم /السبت/، إنه تم الاشتباه في راكبين قادمين من إسطنبول، وبتفتيش حقائبهما تبين وجود 4496 قرصا من الأدوية المختلفة، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت نحو 852 ألف جنيه، والتعويضات المستحقة حوالي مليونا و704 آلاف جنيه.

وأوضح أن جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط جمركي، وإيداع المضبوطات بمخزن الوديعة.