مدبولي: ماضون بخطى ثابتة نحو تعزيز دولة القانون.. ونعمل على تحقيق توازن بين حفظ الأمن العام وصون الحقوق
بعد انتشاره في المدارس.. كل ما تريد معرفته حول فيروس اليد والفم والقدم
حكم البيع الإلكتروني في وقت الجمعة
الراجل مات.. القبض على شخص دهس قائد دراجة نارية بسيارته بالقطامية
عمال ميناء في إيطاليا يجبرون سفينة إسرائيلية على المغادرة دون تفريغ
بسبب قضية نفقة وطلب الطلاق.. القصة الكاملة لزوج يصيب زوجته بـ30 غرزة في المحلة
رئيس الوزراء يشيد بتعاون النواب والحكومة لإصدار منظومة عدالة متوازنة وحديثة
أرتكبوا 26 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية
استبعاد معلمة ضربت طالب بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق
القبض على 3 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب داخل ناد صحي بمدينة نصر
مدبولي: ملاحظات الرئيس السيسي على الإجراءات الجنائية تجسد الحرص على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات
سيارة مسرعة تدهس 10 أشخاص بالواحات البحرية والسائق يفر هاربًا
شعبة الجمارك بالإسكندرية: التسهيلات الجمركية تستعيد ثقة المستثمرين المحليين والدوليين

ولاء عبد الكريم

قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التسهيلات الجمركية التي تعمل الحكومة على تنفيذها تمثل شهادة ثقة في استعادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمارات.

وشدد العرجاوي على أهمية منظومة المخاطر التي يجري تطبيقها بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة وتوحيدها، باعتبارها من أهم عناصر ضمانات وحوافز الاستثمار على المستوى العالمي. وأوضح أن هذه المنظومة سيكون لها أثر إيجابي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخفض زمن الإفراج الجمركي بما يرفع من ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجيستي العالمي (LPI).

وأشار العرجاوي إلى أن تطبيق هذه المنظومة سيسهم في خفض تكاليف الإنتاج ورفع تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية، فضلاً عن انعكاساتها الإيجابية على السوق المحلي من خلال خفض أسعار السلع وتخفيف الأعباء عن المستهلك النهائي، إلى جانب دورها في تقليص العجز بميزان المدفوعات.

وتوقع العرجاوي أن تسهم هذه التسهيلات في ضبط الأسعار وخفض معدلات التضخم المرتبطة بالسلع المستوردة، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في قطاعات النقل والطاقة النظيفة، وتعزيز قدرة السوق المحلي على التكيف مع المتغيرات العالمية.

وكشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تمضي قُدمًا في تنفيذ حزمة إصلاحات واسعة تستهدف تعزيز كفاءة منظومة الجمارك وتيسير حركة التجارة، مشيرًا إلى العمل على تنفيذ نحو 29 إجراء إصلاحياً تشمل توحيد وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي في جميع الموانئ والمناطق الجمركية، بما يسهم في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي.

وأضاف أن وزارة المالية تعمل على إعداد مشروع جديد لضريبة العقارات، إلى جانب أتمتة وتبسيط كامل للإجراءات الجمركية، وتطبيق «فاتورة الشحن الإلكترونية» كجزء من جهود التحول الرقمي.

وأشار العرجاوي الي ضرورة تكاتف جهود جميع الأطراف المعنية لضمان التطبيق السليم والشامل للمنظومة الجديدة، بما يحقق النتائج المرجوة منها ويدعم مكانة مصر الاقتصادية عالميًا.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لاتعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

«الغندور»: المحكمة الدولية تطلع على حيثيات بيراميدز في قضية سحب الدوري من الأهلي

وزير الزراعة: نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم خلال 5 سنوات

البابا تواضروس يدشن كاتدرائية "مارمرقس" برزقة الدير المحرق

وزير التعليم العالي: الأنشطة الطلابية ركيزة أساسية لصقل شخصية طلاب الجامعات المصرية

بمشاركة 5 دول عربية وأجنبية.. انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية| اليوم

النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب

إطلالة كاجوال.. بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها الأخير

تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

