جمارك الإسكندرية تحبط تهريب هواتف محمول بـ187.3 ألف جنيه

تمكن رجال الجمارك بمطار الإسكندرية الدولي، برئاسة جمال طه كميات من الهواتف المحمولة المهربة صحبة أحد الركاب القادمين من إمارة دبي؛ كانت مخبأة بين أمتعة الراكب.

قالت مصلحة الجمارك في تقرير صادرعنها إن رجال جمرك مطار الإسكندرية، قام بتفتيش الراكب وهو مصري الجنسية بعد الاشتباه فيه نظرًا لتكرار سفره وعودته للبلاد في مدد قصيرة، ليتم فحص أمتعته بمعرفة اللجنة الجمركية المكونة من " جورج شاكر، كمال عبد الحافظ، عمرو عبد الرحمن، عمرو سامي، ماهر عبد الغني، ميرنا شريف،أحمد محيى" .

وتم اكتشاف أجسام غريبة من خلال أجهزة الفحص بالدائرة الجمركية وضبط الأجهزة المهربة البالغ عددها 16 هاتف محمول من ماركة آيفون الشهيرة وبلغت جملة الإيرادات الجمركية نحو 187.3 ألف جنيه.

وقررت إدارة الجمرك برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 11 لسنة 2025، وتم إيداع الحرز بمخزن الوديعة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي .