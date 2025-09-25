الجمارك تنجح في بيع بضائع وسيارات بالمزاد العلني بـ3.4مليون جنيه

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد أموي، عن تحصيل 3.4 مليون جنيه حصيلة بيع بضائع وسيارات بواقع 20 لوط تم بيعها بنظام المزاد العلني ضمن إجراءات تكليفات القيادة السياسية للتخلص من البضائع المهملة بالموانئ المصرية.

قال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية اليوم، إنه تم بيع تلك البضائع لصالح جمارك موانئ الدخلية،و الإسكندرية،و دمياط.

أضاف التقرير إن هناك توجيها من القيادة السياسية لوزارة المالية بسرعة التخلص من الحاويات والبضائع المهملة والراكدة بالمستودعات الجمركية والبضائع المخزنة لإعطاء مرونة داخل الموانئ وتيسير حركة التجارة الدولية.

أشار التقرير إلي تنظيم جلسة مزاد علنية بنادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم.

ترجع تفاصيل جلسة المزاد إلي بيع 5 لوطات لصالح جمارك الدخلية بقيمة 631 ألف جنيه شملت لوط سيارات واحد بـ91 ألف جنيه و 5 لوطات أخري عبارة عن بضائع بقيمة 540.2 ألف جنيه.

كما تم بيع 6 لوطات بضائع متنوعة لصالح جمارك الأسكندرية بقيمة 1.35 مليون جنيه و 9 لوطات أخري بقيمة 1.4 مليون جنيه .