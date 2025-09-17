قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

حسن عبدالله: الدورة الحالية لمحافظي المصارف المركزية في توقيت بالغ الأهمية

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
محمد يحيي

يشارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، في فعاليات الدورة التاسعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي تستضيفها الجمهورية التونسية، بحضور محافظي البنوك المركزية العربية، وعدد كبير من ممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.

وبهذه المناسبة، قال: "يسعدني المشاركة في أعمال الدورة الحالية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي تعد منصة سنوية للحوار والتعاون الإقليمي حول التطورات الاقتصادية والنقدية، ودعم مسارات التنمية الاقتصادية في منطقتنا العربية، وتأتي هذه الدورة في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات المتتالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وخاصة تلك التي تفرضها الحروب التجارية"، مؤكدًا أن هذه النزاعات تخلق ضغوطًا متعددة تتطلب استجابة دقيقة وفورية من البنوك المركزية.

وأوضح المحافظ أن تشجيع زيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز القدرات الإنتاجية، يمثلان ركيزتين أساسيتين في احتواء الضغوط التضخمية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، كما أكد التزام البنوك المركزية بتطوير أدواتها ونهجها بما يواكب تطورات المشهد الاقتصادي العالمي، ويضمن تحقيق الاستقرار السعري، ودعم مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف مع المتغيرات والتحديات المستقبلية، إلى جانب حرصها على تعزيز الشفافية لتوضيح دوافع قرارات السياسة النقدية والمبررات التي تستند إليها، بما يسهم في تعزيز المصداقية ودعم فعالية تلك السياسات.

وتتناول الدورة الحالية، التي يرأسها محافظ بنك السودان المركزي، العديد من الموضوعات المهمة وفي مقدمتها التحديات المرتبطة بقدرة البنوك المركزية على التعامل مع الضغوط والصدمات الناشئة عن الحروب التجارية، وأطر تعزيز صلابة وأمن الفضاء الإلكتروني في القطاع المالي، بالإضافة إلى متابعة التقدم المحرز في مبادرة المدفوعات الفورية الشاملة في المنطقة العربية.

كما تتضمن الدورة متابعة واعتماد نتائج أعمال اللجان الفنية التي يشارك فيها ممثلو البنوك المركزية العربية في مجالات الرقابة المصرفية، والشمول المالي، والتمويل الأخضر، والمعلومات الائتمانية، والاستقرار المالي، ونظم الدفع والتسوية، والتقنيات المالية الحديثة. ومن المقرر عقد جلسة مغلقة لمناقشة الاستعداد لانطلاق الجولة الثالثة من عمليات التقييم المتبادل، والتحديات التي تواجه مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف)، وهي المجموعة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري كان قد استضاف الدورة الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي انعقدت العام الماضي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما شارك السيد المحافظ في اجتماع المكتب الدائم للمجلس، الذي عُقد بمدينة أبوظبي في يوليو 2025.

البنك المركزي المصري حسن عبد الله مجلس محافظي المصارف المركزية النقد العربي اخبار مصر مال واعمال السياسيات النقدية

