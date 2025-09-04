قرار مهم للبنك المركزي خلال أيام .. تفاصيل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
فاطيما خليل ترد على إدعاءات ظهورها بميك أب داخل المستشفى
التضامن تنظم الدورة الثانية لتوصيف الكراسي المتحركة بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية
محافظ الشرقية: افتتاح 53 مشروعا تنمويا وخدميا خلال سبتمبر بتكلفة مليار جنيه
يحسم البنك المركزي خلال الأيام القلائل المقبلة بالتزامن مع بدء العمل في الجهاز المصرفي اعتبارا من الأحد الموافق 7-9-2025؛ مصير الإحتياطي النقدي لمصر عن أغسطس الماضي.

تحركات الإحتياطي النقدي في مصر

مع مطلع أغسطس الماضي، اعلن البنك المركزي المصري صعودا متتاليا في قيمة الاحتياطي النقدي ليحقق بذلك زيادة غير مسبوقة على أساس شهري جاوزت الـ360 مليون دولار منذ يوليو 2025.

إجازة البنوك

قبل أيام اعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل داخل فروع ومقرات البنوك على مستوي الجمهورية اعتبارا من اليوم الخميس ولمدة 3 أيام متصلة تشمل الفروع البنكية 

جاء قرار البنك المركزي المصري بتعطيل العمل داخل الجهاز المصرفي نظرا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف ثم بدء مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين في البنوك اعتبارا من يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع

الخدمات البنكية مستمرة

رغم تعطل العمل في البنوك وفروعها ععلى مستوي الجمهورية إلا أن كافة الخدمات المصرفية الإلكترونية مستمرة سواء في عمليات التغذية المستمرة لماكينات الصراف الآلي ATM  لتدبير احتياجات العملاء والمواطنين وكافة المتعاملين مع الجهاز المصرفي خصوصا السحب والإيداع وغيرها بالإضافة لاستمرار عمليات التحويلات البنكية المجراة علي شبكات الإنترنت وتطبيقات الموبايل وغيرها.

تطورات الإحتياطي النقدي

مع مطلع أغسطس الماضي الاحتياطي النقدي لمصر نحو 49.06 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي بعدما كان 48.7 مليار في يونيو السابق،

جاء ذلك حسبما كشف أحدث تقارير البنك المركزي المصري والتي تضمنت زيادة محققة في الاحتياطي النقدي للبلاد اقتربت من حاجز المليار دولار خلال الشهور القلائل الماضية.

مكونات الاحتياطي وأهميته 

ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وعوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي.

