عاجل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي
موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقة
من الذهب والفضة.. الوزراء يوافق على إصدار عملات تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
الرئيس السيسي يشيد بدور مصر في إنهاء الحرب بغزة ويؤكد على أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي
إمام عاشور وإبراهيم عادل ضمن قائمة الكاف لأفضل لاعب داخل القارة
الرئيس السيسي: مصر تلتزم بسياسة متزنة لأمن واستقرار الشرق الأوسط
أبو هميلة: القمة المصرية الأوروبية تعزز الشراكة الاستراتيجية وتعمق التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين
أسعار الذهب محليا وعالميا تشهد انخفاضات.. وهذا سعر عيار 21 اليوم
الرئيس السيسي: الأوضاع في الشرق الأوسط تشهد اضطرابًا ومصر تلتزم بسياسة متزنة
9 غيابات في الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري
ميدو يرد على تصريحات ياسين منصور الخاصة بتشجيع 70% من الشعب لـ الأهلي
استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مصر.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
آلاف العمال في ورطة بعد إعلان جنرال موتورز إيقاف إنتاج شاحنتها الكهربائية

عزة عاطف

كشفت شركة جنرال موتورز الأمريكية عن وقف إنتاج سيارات النقل الكهربائية BrightDrop التي كانت تصنع في مصنع CAMI Assembly بمدينة إنجرسول بمقاطعة أونتاريو الكندية، وهو القرار الذي ترك أكثر من 1000 عامل دون عمل، وأثار تساؤلات حول مستقبل المصنع وخطط الشركة في قطاع السيارات الكهربائية.

فشل جنرال موتورز في رهان السيارات الكهربائية التجارية

كانت جنرال موتورز قد أطلقت مشروع BrightDrop في عام 2021 كجزء من استراتيجيتها للتحول الكامل نحو السيارات الكهربائية، حيث استهدفت من خلاله سوق الشاحنات الخفيفة والمركبات المخصصة للتوصيل التجاري.

وقد اعترفت الشركة مؤخرًا بأن السوق لم يتطور بالسرعة المتوقعة، إذ لم تحقق سيارات BrightDrop المبيعات المرجوة، ما جعل المشروع عبئًا ماليًا في ظل تباطؤ الطلب على المركبات التجارية الكهربائية حول العالم.

وقالت الشركة في بيان رسمي: “سوق الشاحنات الكهربائية التجارية تطور بشكل أبطأ بكثير مما توقعناه، ولهذا قررنا إنهاء إنتاج BrightDrop في الوقت الحالي.”

ضربة قوية لمصنع CAMI وعماله

يعد مصنع CAMI Assembly أحد أهم منشآت جنرال موتورز في كندا، وتم تحويله مؤخرًا خصيصًا لإنتاج شاحنات BrightDrop الكهربائية. 

ومع وقف الإنتاج، أصبح أكثر من 1000 موظف في حالة من القلق بشأن مستقبل وظائفهم، خاصة في ظل غياب خطة واضحة لإعادة تشغيل المصنع أو تحويله لإنتاج طرازات أخرى.

وأشارت تقارير كندية إلى أن الحكومة المحلية والنقابات العمالية تسعى حاليًا للتواصل مع جنرال موتورز لإيجاد حل يحافظ على الوظائف ويعيد تشغيل خطوط الإنتاج.

انعكاس لتحديات صناعة السيارات الكهربائية

ويسلط قرار جنرال موتورز الضوء على التحديات المتزايدة أمام صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في قطاع الشاحنات والمركبات التجارية، الذي يعتمد على استقرار الطلب وأسعار البطاريات ومواصفات التشغيل الصارمة.

كما يعكس هذا القرار تراجع زخم التوسع الكهربائي لدى بعض الشركات الكبرى التي كانت قد أعلنت خططًا طموحة للتحول الكامل نحو السيارات عديمة الانبعاثات.

ورغم إعلان الإيقاف، لم تؤكد جنرال موتورز ما إذا كانت ستغلق العلامة BrightDrop نهائيًا أم ستُعيد هيكلتها مستقبلًا. 

لكن المؤشرات الحالية تدل على أن المشروع توقف إلى أجل غير مسمى، مع احتمالية أن يُستخدم المصنع لاحقًا لإنتاج مركبات كهربائية أخرى ضمن أسطول جنرال موتورز.

يأتي قرار إيقاف إنتاج BrightDrop ليكشف عن واقع جديد تواجهه شركات السيارات العالمية، حيث التحول الكهربائي لم يعد مجرد شعار تسويقي، بل تحدٍ اقتصادي ولوجستي معقد. 

وبينما تسعى جنرال موتورز لإعادة تقييم استراتيجيتها، يبقى مصير مئات العمال الكنديين معلقًا في انتظار ما ستقرره الشركة خلال الأشهر المقبلة.

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط
استهلاك البنزين
طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق
أضرار خل التفاح
