محمد صلاح يستهدف رقما تاريخيا أمام فرانكفورت اليوم

يستهدف النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، تحقيق رقمًا تاريخيًا عندما يحل الريدز ضيفًا على آينتراخت فرانكفورت، اليوم الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي ليفربول، فإن محمد صلاح على بعد هدفين فقط من الوصول إلى حاجز الـ250 هدفا مع ليفربول في كل المسابقات.

ويسعى محمد صلاح ، لإنهاء صيامه التهديفي مع ليفربول، وقيادة الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة آخر 4 مباريات.

مواجهات ليفربول ضد الفرق الألمانية

لم يُهزم ليفربول في آخر 14 مباراة خاضها أمام الفرق الألمانية، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في ثلاث، منذ خسارته 4-2 أمام باير ليفركوزن في عام 2002.

وفاز أرن سلوت مدرب ليفربول، في جميع مبارياته الأربع السابقة كمدرب ضد منافس ألماني - أمام يونيون برلين (مرتين) وباير ليفركوزن وآر بي لايبزيج في الموسم الماضي.

ويبتعد فريق الريدز بهدف واحد عن الوصول إلى الهدف رقم 300 بصفته الفريق الزائر في جميع المباريات الأوروبية.