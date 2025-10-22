شوبير يكشف موقف الزمالك من عودة طارق حامد

كشف الإعلامي أحمد شوبير ، عن موقف نادي الزمالك من فكرة عودة لاعب الوسط السابق طارق حامد إلى صفوف الفريق الأول، خلال فترة التوقف الحالية.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء، إن هناك بعض الأصوات داخل النادي وخارجه طالبت بعودة طارق حامد لإنهاء مسيرته الكروية داخل القلعة البيضاء، خاصة وأن اللاعب نفسه أبدى رغبة في ذلك.



وأوضح أن طارق حامد أنهى رحلته الاحترافية في الدوري السعودي بنهاية الموسم الماضي، وكان قريبًا من العودة إلى الزمالك قبل انطلاق الموسم الحالي، إلا أن جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، رفض الأمر في ذلك الوقت رغم ضغوط البعض، خاصة بعد محاولة التأثير على شيكابالا لإقناعه بالاعتزال.

وأضاف شوبير: «الحديث عن عودة طارق حامد عاد مؤخرًا، وهناك اتجاهان داخل النادي؛ الأول يرى أن اللاعب لن يتمكن من المنافسة بسبب ابتعاده عن الملاعب لمدة 6 أشهر، فيما يرى الاتجاه الآخر أن عودته قد تضيف خبرة كبيرة للفريق».

واختتم شوبير حديثه قائلًا: «مجلس إدارة الزمالك يتعامل باحترافية تامة مع هذا الملف، وترك القرار النهائي لكل من المدير الرياضي جون إدوارد، والمدير الفني يانيك فيريرا».