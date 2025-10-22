توروب ينتقد أداء بعض لاعبي الاهلي.. شوبير يكشف

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن انتقاد ييس توروب المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبعض لاعبي الفريق.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: توروب انتقد أداء جراديشار ومحمد شريف ومروان وديانج أمام إيجل نوار بدوري الأبطال، وتحدث معهم بقوة واللاعبون تقبلوا حديثه باحترام.

وأضاف: محمد الشناوي هو المرشح الأول للتواجد في حراسة مرمى الأهلي اليوم أمام الاتحاد السكندري، هناك فرصة جيدة أن يشارك طاهر أو بن شرقي كرأس حربة في مباراة الاتحاد، ولكن في الأغلب سيعتمد على جراديشار .

ويستضيف الأهلي نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم، الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري المحلي.

ويعود الأهلي لاستكمال مشواره في المسابقة بعد عودته من المشاركة الإفريقية الناجحة، ساعيًا لمواصلة انتصاراته المحلية والتقدم نحو صدارة جدول الترتيب.

ويحتل الفريق الأحمر المركز الرابع برصيد 18 نقطة، ويحتاج للفوز من أجل الوصول إلى 21 نقطة، مما يضعه في صدارة مؤقتة متجاوزًا سيراميكا كليوباترا المتصدر حاليًا بـ20 نقطة، بينما يبقى الزمالك والمصري في سباق القمة أيضًا برصيد متساوٍ مع الأهلي.