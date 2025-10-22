الأحمر يتفوق دائما.. تعرف علي تاريخ مواجهات الأهلي والإتحاد السكندري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، اليوم مع الإتحاد السكندري ، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة تمام الخامسة عصراً باستاد القاهرة.

لعب الفريقان 127 في تاريخ مواجهاتهما بالدوري منذ بدايته موسم 1948-1949، فاز الأهلي في 85 مباراة، وفاز الإتحاد في 16 مباراة، وتعادل الفريقان في 26 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 220 هدفاً وتلقت شباكه 76 هدفاً.

وحفلت نتائج مباريات الأهلي والاتحاد بالنتائج الكبيرة، فاز الأهلي 6- صفر موسم 2005-2006، وفاز بنتيجة 5- صفر ثلاث مرات مواسم 1953-1954، 1956-1957، 1957-1958، وبنتيجة 5-1 مرة واحدة موسم 1996-1997، وفاز بنتيجة 4- صفر ست مرات، وبنتيجة 4-1 مرتين. أما الاتحاد فكانت أكبر نتائجه الفوز 4-1 موسم 2014-2015، 4-3 موسم 2018-2019.

وتعادل الفريقان في مباراة واحدة بنتيجة4-4 موسم 1954-1955.

هدافو الأهلي أمام الاتحاد: حسام حسن برصيد أحد عشر هدفاً، يليه أحمد مكاوي برصيد سبعة أهداف، ثم محمد أبو تريكة برصيد ستة أهداف، ووجيه مصطفى ومحمدين وأيمن شوقي برصيد خمسة أهداف لكل منهم.

أما هدافو الاتحاد أمام الأهلي:

محمد دياب العطار "الديبة" برصيد ثمانية أهداف، وسعد راشد برصيد خمسة أهداف، ورفاعي سرور وعبد الفتاح الجارم برصيد 4 أهداف لكل منهم.

