شوبير عن مباراة الأهلي والاتحاد: دمها تقيل لكن لا مجال للتفريط في النقاط

علق الإعلامي أحمد شوبير ، عن لقاء الأهلي والاتحاد السكندري الذي يجمع ‏الفريقين اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكتب شوبير: مباراة دمها تقيل، لكن مفيش مجال للتفريط في النقاط''

وأعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، قائمة الفريق لخوض مباراة الاتحاد السكندري، التي تجمع ‏الفريقين اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وضمت قائمة الفريق كلًّا من:‏ ‏محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ‏وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد ‏مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.‏

ويعود الأهلي لخوض مبارياته في بطولة الدوري، بعد أن حقق الفوز على فريق إيجل نوار بهدف دون مقابل، في ذهاب ‏دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.‏