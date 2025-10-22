قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأثير زيادة أسعار الوقود على الخضروات والفاكهة| تفاصيل
الصحة تتابع علاج الاشقاء الفلسطينيين بمستشفيات العريش | صور
الرعاية الصحية تطلق أول ورشة تدريبية لعلاج دوالي الساقين دون تدخل جراحي
مستشار رئيس الإمارات محذرا الاحتلال: أي ضم للأراضي الفلسطينية خط أحمر
شوبير عن مباراة الأهلي والاتحاد: دمها تقيل لكن لا مجال للتفريط في النقاط
موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة
تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا
الصحة تطلق خريطة إلكترونية لتحديد أقرب وحدة فحص لكل سيدة
رويترز: متحف اللوفر يفتح أبوابه للمرة الأولى بعد حادث السرقة
المفتي من ماليزيا: صوت المرأة واسمها ليسا عورة والإسلام برئ من الفتاوى الشاذة
قرقاش يدعو لقيام دولة فلسطينية.. ويحذر من ضم الضفة للاحتلال
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير عن مباراة الأهلي والاتحاد: دمها تقيل لكن لا مجال للتفريط في النقاط

شوبير
شوبير
ميرنا محمود

علق الإعلامي أحمد شوبير ، عن لقاء الأهلي والاتحاد السكندري الذي يجمع ‏الفريقين  اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكتب شوبير: مباراة دمها تقيل، لكن مفيش مجال للتفريط في النقاط''

وأعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، قائمة الفريق لخوض مباراة الاتحاد السكندري، التي تجمع ‏الفريقين  اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وضمت قائمة الفريق كلًّا من:‏ ‏محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ‏وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد ‏مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.‏ 

ويعود الأهلي لخوض مبارياته في بطولة الدوري، بعد أن حقق الفوز على فريق إيجل نوار بهدف دون مقابل، في ذهاب ‏دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.‏

شوبير تصريحات شوبير الدوري الممتاز لقاء الأهلي والاتحاد السكندري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

الفقيد

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

المتهمات

حبس 11 متهمة يمارسن الرذيلة بالدقهلية

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

الجديري المائي

زيادة إصابات الجديري المائي بمدرسة المنوفية لـ24 وعزل المصابين 10أيام وتطهير الفصول

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات: سر جديد لتعزيز الذاكرة ومحاربة الخرف.. أعراض الجدري المائي بعد انتشاره في مدرسة بالمنوفية وطرق الوقاية

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات: أعراض تكشف مُتلازمة تكيس المبايض.. الأطعمة بهذه الألوان تحمى من السرطان

دبابيس الدجاج بالبطاطس

طريقة عمل دبابيس الدجاج بالبطاطس والثوم

بالصور

الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟

الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟
الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟
الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟

لو بتحن للماضي.. كيا تطلق معطر جو برائحة البنزين لأصحاب السيارات الكهربائية

معطر جو كيا
معطر جو كيا
معطر جو كيا

فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا

BYD
BYD
BYD

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

فيديو

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد