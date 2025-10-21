توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري

اعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قائمة الفريق لخوض مباراة الاتحاد السكندري، التي تجمع ‏الفريقين غدًا الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

ضمت قائمة الفريق كلًّا من:‏ ‏محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ‏وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد ‏مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.‏ ويعود الأهلي لخوض مبارياته في بطولة الدوري، بعد أن كان قد حقق الفوز على فريق إيجل نوار بهدف دون مقابل، في ذهاب ‏دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.‏