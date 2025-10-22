فنانان قنائيان يبدعان فى تحويل أسوار مدرسة ثانوية إلى جداريات فنية

أبدع الفنانان أنور إمبابي وسعد صابر في رسم وتلوين جداريات مدرسة الثانوية بنات بقنا، حيث قدّما لوحات فنية متميزة جمعت بين الجمال والإبداع الفني، في مبادرة فنية تُعد الأولى من نوعها بمحافظة قنا.

وجسدت الجداريات عددًا من الشخصيات التاريخية والمشاهد الوطنية التي تعبر عن الانتماء والهوية المصرية، إلى جانب لوحات تجميلية تضفي البهجة والحيوية على البيئة المدرسية.

ولاقت المبادرة إشادة واسعة من إدارة المدرسة والمعلمين والطالبات، لما تركته من أثر إيجابي في نفوس الطلاب، ودورها في نشر الوعي الفني والجمالي داخل المدارس.

وأعرب الفنانان، عن سعادتهما بالمشاركة في هذا العمل، مؤكدين أن هذه التجربة تعكس أهمية الفن في تنمية الذوق العام، متمنين تعميم هذه المبادرة على جميع مدارس محافظة قنا لما لها من أثر إيجابي في تجميل البيئة المدرسية وغرس روح الإبداع والانتماء لدى الطلاب.

تأتي هذه الخطوة في إطار نشر ثقافة الفن التشكيلي في المجتمع المحلي، وتشجيع المبادرات التي تسهم في تجميل المدارس والمؤسسات التعليمية، وتعزيز روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة.



