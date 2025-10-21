جامعة قنا تطلق مشروع التطوير الشامل للمدن الجامعية وتطبيق الحوكمة الإلكترونية

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، عن بدء تنفيذ المشروع الشامل لتطوير المدن الجامعية بالجامعة، والذي يأتي في إطار خطة الجامعة للتحول الرقمي وتطبيق نظم الحوكمة الإلكترونية في مختلف القطاعات الخدمية والإدارية.



وأوضح رئيس جامعة قنا، بأن المشروع يتضمن تطويرًا متكاملًا للبنية التحتية بالمدن الجامعية، يشمل أعمال الصيانة والإصلاح وتركيب أعمدة وكشافات الإضاءة الجديدة، وتهذيب المساحات الخضراء والمزروعات، وتنفيذ أعمال النظافة والتجميل ودهان البلدورات والممرات الداخلية، بما يضمن بيئة آمنة ومريحة ومظهرًا حضاريًا لائقًا بطلاب الجامعة.

وأشار عكاوي، إلى أنه يجري حاليًا إنشاء نادٍ متكامل للطالبات داخل المدن الجامعية، يضم مجموعة متنوعة من الخدمات، منها وحدات للأغذية والمشروبات، وخدمات الاتصالات، فضلًا عن أماكن ترفيهية ومرافق تلبي مختلف احتياجات الطالبات داخل المدن الجامعية، بما يعزز من جودة الحياة الجامعية ويخلق مناخًا مناسبًا للإقامة والتفاعل الطلابي.



و أضاف رئيس جامعة قنا، بأنه تم البدء في تنفيذ البنية التحتية التقنية للمدن الجامعية، وتركيب أنظمة البصمة الإلكترونية لتسجيل التصاريح والإجازات بطريقة رقمية دقيقة، كما تم الانتهاء من تفعيل التطبيق الإلكتروني لحجز الوجبات بالمدن الجامعية، بما يسهم في ضبط الأداء وتقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة وشفافية.

وأكد عكاوي، بأن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية الجامعة لتحقيق الحوكمة الإلكترونية الكاملة في إدارتها، وتحقيق النضج الرقمي في مختلف المعاملات، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وبما يواكب متطلبات التطوير الشامل في مؤسسات التعليم العالي المصرية.



