الرقب: واشنطن تضغط لتثبيت التهدئة وتجنب تصعيد جديد في غزة
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
مدبولي يلتقي وزيرة التعاون الدولي بالخارجية القطرية لبحث التعاون المشترك
تفاصيل قرار وزير الرياضة بإيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالته إلى النيابة العامة
كارفاخال يهاجم رابطة الليجا بسبب إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي
بحضور 1500 قيادة.. مستقبل وطن ينظم أكبر ملتقى حزبي استعدادًا لانتخابات النواب
نواب: شراكة مصر وكوريا الصناعية قفزة اقتصادية واعدة.. وتوطين السيارات خطوة لخفض الأسعار وتعزيز الإنتاج المحلي
حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟
أسرع من الرصاصة.. اكتشاف كويكب خارق يختبئ قرب الشمس ويثير القلق الفلكي
الرئيس السيسي يصل بروكسل
الرئيس السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جامعة قنا تطلق مشروع التطوير الشامل للمدن الجامعية وتطبيق الحوكمة الإلكترونية

يوسف رجب

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، عن بدء تنفيذ المشروع الشامل لتطوير المدن الجامعية بالجامعة، والذي يأتي في إطار خطة الجامعة للتحول الرقمي وتطبيق نظم الحوكمة الإلكترونية في مختلف القطاعات الخدمية والإدارية.
 

وأوضح رئيس جامعة قنا، بأن المشروع يتضمن تطويرًا متكاملًا للبنية التحتية بالمدن الجامعية، يشمل أعمال الصيانة والإصلاح وتركيب أعمدة وكشافات الإضاءة الجديدة، وتهذيب المساحات الخضراء والمزروعات، وتنفيذ أعمال النظافة والتجميل ودهان البلدورات والممرات الداخلية، بما يضمن بيئة آمنة ومريحة ومظهرًا حضاريًا لائقًا بطلاب الجامعة.

وأشار عكاوي، إلى أنه يجري حاليًا إنشاء نادٍ متكامل للطالبات داخل المدن الجامعية، يضم مجموعة متنوعة من الخدمات، منها وحدات للأغذية والمشروبات،   وخدمات الاتصالات، فضلًا عن أماكن ترفيهية ومرافق تلبي مختلف احتياجات الطالبات داخل المدن الجامعية، بما يعزز من جودة الحياة الجامعية ويخلق مناخًا مناسبًا للإقامة والتفاعل الطلابي.
 

و أضاف رئيس جامعة قنا، بأنه تم البدء في تنفيذ البنية التحتية التقنية للمدن الجامعية، وتركيب أنظمة البصمة الإلكترونية لتسجيل التصاريح والإجازات بطريقة رقمية دقيقة، كما تم الانتهاء من تفعيل التطبيق الإلكتروني لحجز الوجبات بالمدن الجامعية، بما يسهم في ضبط الأداء وتقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة وشفافية.

وأكد عكاوي، بأن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية الجامعة لتحقيق الحوكمة الإلكترونية الكاملة في إدارتها، وتحقيق النضج الرقمي في مختلف المعاملات، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وبما يواكب متطلبات التطوير الشامل في مؤسسات التعليم العالي المصرية.

فيديو

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

