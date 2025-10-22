اكتشافات جديدة.. 5 آلاف برميل بترول و42 مليون قدم غاز يوميا

أعلن المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية عن تحقيق مجموعة من الاكتشافات البترولية والغازية الجديدة خلال شهر أكتوبر الجارى، فى إطار جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلى وتقليل أعباء استيراد البترول والغاز على الاقتصاد المصرى.

وأوضح الوزير أن الاكتشافات الجديدة تُضيف أكثر من 5 آلاف برميل بترول و42 مليون قدم مكعب غاز يومياً، بما يعزز من معدلات الإنتاج القومى ويُسهم فى خفض الفاتورة الاستيرادية.

وأشار إلى أن الاكتشافات الأخيرة تأتى انعكاسًا لنجاح استراتيجية وزارة البترول فى تحفيز الاستثمارات وتشجيع الشركات العالمية على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى التدريجى من الوقود والغاز.

وأكد الوزير أن هذه الاكتشافات المتنوعة بمناطق الدلتا والصحراء الغربية والشرقية تمثل دفعة قوية لقطاع البترول، خاصة فى ظل تطبيق تكنولوجيات حديثة من بينها الذكاء الاصطناعى الذى ساعد فى رفع كفاءة عمليات البحث والاستكشاف.