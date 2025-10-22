قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

أسعار الذهب
أسعار الذهب
عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم في مصر تراجعًا كبيرًا ، ليكسر موجة الارتفاع التاريخي التي شهدها المعدن النفيس خلال الأسبوع الماضي، حيث هبط عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق بنحو 300 جنيه مقارنة بأعلى مستوى سجله قبل يومين فقط، فيما تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 2400 جنيه دفعة واحدة، وسط حالة من الترقب في الأسواق.
 

أسعار الذهب


أسعار الذهب في مصر يسجل تراجعًا كبيرًا

ووفقًا لبيانات محلات الصاغة، سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية المستويات التالية:

العيارسعر البيعسعر الشراء
عيار 246400 جنيه6343 جنيه
عيار 225867 جنيه5814 جنيه
عيار 215600 جنيه5550 جنيه
عيار 184800 جنيه4757 جنيه
عيار 143733 جنيه3700 جنيه
عيار 123200 جنيه3171 جنيه
الأونصة199062 جنيه197285 جنيه
الجنيه الذهب44800 جنيه44400 جنيه

فيما سجلت الأونصة بالدولار 4125 دولارًا في أحدث تحديث للأسعار اليوم الأربعاء.
 

أسعار الذهب

سعر الذهب عيار 21 يقود التراجع

يُعد عيار 21 المؤشر الأهم لحركة السوق، وقد شهد انخفاضًا كبيرًا اليوم بنحو 300 جنيه مقارنة بأعلى سعر سجله مطلع الأسبوع، ما أثار حالة من القلق لدى المستثمرين والمقبلين على الشراء، خاصة مع التذبذب الحاد الذي يعيشه السوق المحلي خلال الشهر الجاري.

أما الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، فقد تراجع إلى 44800 جنيه للبيع مقارنة بمستويات تجاوزت 47200 جنيه قبل يومين فقط، ما يعكس حجم التراجع السريع الذي طال أسعار الذهب في مصر.

تأثير الأسواق العالمية على أسعار الذهب

وعلى المستوى العالمي، استقرت أسعار الذهب في التداولات الآسيوية صباح اليوم الأربعاء، بعد أن شهدت موجة بيع حادة أمس الثلاثاء، إثر انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتزايد التوقعات بتحقيق تقدم في المحادثات التجارية، ما قلل من الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وسجل الذهب الفوري ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% إلى 4127.95 دولارًا للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوى له عند 4003.39 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

 كما صعدت عقود الذهب الآجلة الأمريكية بنسبة 0.9% لتصل إلى 4144.51 دولارًا للأوقية.
 

أسعار الذهب

ويأتي هذا التراجع بعد أن فقد المعدن الأصفر أكثر من 5% في جلسة الثلاثاء، في أكبر خسارة يومية منذ عام 2020، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشار فيها إلى إمكانية التوصل إلى "صفقة جيدة" مع الصين، مما رفع شهية المخاطرة لدى المستثمرين وأضعف الطلب على الذهب.

أسباب تراجع سعر الذهب

يرى خبراء الاقتصاد أن هبوط سعر الذهب اليوم في مصر مرتبط بعدة عوامل، أبرزها التراجع العالمي للأسعار، وتحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، إلى جانب موجة من عمليات جني الأرباح من جانب المستثمرين بعد القفزات القياسية الأخيرة التي دفعت العديد منهم إلى البيع لجني المكاسب.

ويشير محللون إلى أن السوق ستظل عرضة للتقلبات خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ترقب بيانات التضخم الأمريكية وقرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والتي سيكون لها تأثير مباشر على اتجاه أسعار الذهب عالميًا، وبالتالي على سعر الذهب اليوم في مصر.

ورغم الهبوط الحاد، يؤكد عدد من المحللين أن الذهب ما زال يحتفظ بمكانته كملاذ آمن طويل الأجل، خصوصًا في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة، مشيرين إلى أن التراجع الحالي قد يكون فرصة للشراء قبل صعود جديد محتمل في الأسابيع القادمة.

توقعات سعر الذهب 

يتوقع خبراء سوق الذهب أن سعر الذهب اليوم في مصر قد يشهد بعض التعافي الطفيف في نهاية الأسبوع في حال استقرار الأونصة فوق مستوى 4100 دولار، إلا أن عودة الأسعار لمستوياتها المرتفعة السابقة تعتمد بالدرجة الأولى على مسار الدولار الأمريكي وقرارات الفيدرالي القادمة.
 

أسعار الذهب

يمكن القول إن الذهب في مصر خسر جزءًا كبيرًا من مكاسبه التاريخية التي سجلها خلال الأيام الماضية، حيث فقد عيار 21 حوالي 300 جنيه، وتراجع الجنيه الذهب 2400 جنيه دفعة واحدة، في انعكاس مباشر للتحركات العالمية السريعة والضغوط الناتجة عن تغيرات سعر الصرف والسيولة في السوق.

سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب في مصر

