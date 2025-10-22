قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

شهد أمس الثلاثاء موجات انخفاض متتالية لأسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية، بعد ارتفاعات كبيرة شهدتها خلال الأسابيع الماضية.

وسجل سعر الذهب في مصر انخفاض كبير يقدر بنحو 250 جرام في الجرام الواحد، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5540 جنيها للشراء ختام الثلاثاء مقارنة 5790 جنيها بمستهل الثلاثاء.

كذلك فقدت أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 5.4% من قيمتها، أي حوالي 174 دولار ، لتغلق أمس علي سعر 4106 دولار للأوقية الواحد.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 وفقًا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم فيها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.
 

 أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم الأربعاء

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا  اليوم الأربعاء 22-10-2025:

سعر البيع:6366   جنيها

سعر الشراء: 6331  جنيهًا 

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 22   اليوم الأربعاء 22-10-2025:

سعر البيع: 5835 جنيهًا 

سعر الشراء: 5804 جنيهاً 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  اليوم الأربعاء 22-10-2025:

سعر البيع: 5570 جنيهًا 

سعر الشراء: 5540  جنيهًا 

سعر الذهب عيار 21

 سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 22-10-2025:

سعر البيع:4774   جنيهًا 

سعر الشراء:4749 جنيهًا

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14  اليوم الأربعاء 22-10-2025:

سعر البيع:3713جنيهًا 

سعر الشراء: 3693 جنيهًا 

وصل سعر جرام الذهب عيار 12  اليوم الأربعاء 22-10-2025:

سعر البيع:3183  جنيهًا 

سعر الشراء: 3166 جنيهًا

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22-10-2025 :

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر  اليوم الأربعاء 22-10-2025:

سعر البيع: 44560  جنيهًا 

سعر الشراء:44320 جنيهًا 

سعر الجنيه الذهب 

وبلغت أسعار الذهب في مصر لـ الأوقية الواحدة اليوم الأربعاء 22-10-2025:

سعر البيع:197996 جنيهًا

سعر الشراء نحو196930 جنيهًا

 أسعار الذهب في البورصة العالمية

سجلت سعر الأوقية 4106.12  دولارا سعر البورصة العالمية يوم الأربعاء.

سعر أوقية الذهب 

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب بدون مصنعية الجنيه الذهب سعر الذهب عالميا سعر الأوقية

