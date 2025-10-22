بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

شهد أمس الثلاثاء موجات انخفاض متتالية لأسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية، بعد ارتفاعات كبيرة شهدتها خلال الأسابيع الماضية.

وسجل سعر الذهب في مصر انخفاض كبير يقدر بنحو 250 جرام في الجرام الواحد، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5540 جنيها للشراء ختام الثلاثاء مقارنة 5790 جنيها بمستهل الثلاثاء.

كذلك فقدت أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 5.4% من قيمتها، أي حوالي 174 دولار ، لتغلق أمس علي سعر 4106 دولار للأوقية الواحد.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 وفقًا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم فيها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.



أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم الأربعاء

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الأربعاء 22-10-2025:

سعر البيع:6366 جنيها

سعر الشراء: 6331 جنيهًا

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء 22-10-2025:

سعر البيع: 5835 جنيهًا

سعر الشراء: 5804 جنيهاً

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الأربعاء 22-10-2025:

سعر البيع: 5570 جنيهًا

سعر الشراء: 5540 جنيهًا

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 22-10-2025:

سعر البيع:4774 جنيهًا

سعر الشراء:4749 جنيهًا

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء 22-10-2025:

سعر البيع:3713جنيهًا

سعر الشراء: 3693 جنيهًا

وصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء 22-10-2025:

سعر البيع:3183 جنيهًا

سعر الشراء: 3166 جنيهًا

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22-10-2025:

سعر البيع: 44560 جنيهًا

سعر الشراء:44320 جنيهًا

وبلغت أسعار الذهب في مصر لـ الأوقية الواحدة اليوم الأربعاء 22-10-2025:

سعر البيع:197996 جنيهًا

سعر الشراء نحو196930 جنيهًا

أسعار الذهب في البورصة العالمية

سجلت سعر الأوقية 4106.12 دولارا سعر البورصة العالمية يوم الأربعاء.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.