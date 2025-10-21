قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

متوسط سعر الدولار في مصر الآن

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر
علياء فوزى

سجل متوسط سعر الدولار اليوم  الثلاثاء نحو 47.56 جنيه للبيع.

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم  

زاد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس لنحو  47.60 جنيه للشراء و 47.70 جنيه للبيع.

تباين  سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك ( إتش إس بي سي HSBC، مصرف أبو ظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي، أبوظبي الأول) ليصل نحو  47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك( الإسكندرية، الكويت الوطني) لنحو 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (الشركة المصرفية العربية، التنمية الصناعية، العربي الأفريقي الدولي، القاهرة، الأهلي المتحد، قطر الوطني، فيصل الإسلامي، نكست،المصرف المتحد، أبوظبي التجاري، البركة،ميد بنك، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB) ليسجل 47.50 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي أجريكول لنحو 47.49 جنيه للشراء و47.59 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك المصرف العربي عند 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك تنمية الصادرات  لنحو 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الثلاثاء

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر لنحو 47.50 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الثلاثاء 

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي نحو 47.50 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي عند  47.49 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار  اليوم  الثلاثاء 

47.60 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الثلاثاء 

47.56 جنيه للبيع.

 

متوسط سعر الدولار بنك قناة السويس بنك تنمية الصادرات بنك المصرف العربي بنك كريدي أجريكول

المزيد

