سعر الدولار في مصر ختام اليوم الثلاثاء

شهد سعر الدولار في مصر تحركا طفيفا خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد سلسلة من الانخفاضات شهدتها الأيام السابقة.

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم

زاد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس لنحو 47.60 جنيه للشراء و 47.70 جنيه للبيع.

تباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك ( إتش إس بي سي HSBC، مصرف أبو ظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي، أبوظبي الأول) ليصل نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك( الإسكندرية، الكويت الوطني) لنحو 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (الشركة المصرفية العربية، التنمية الصناعية، العربي الأفريقي الدولي، القاهرة، الأهلي المتحد، قطر الوطني، فيصل الإسلامي، نكست،المصرف المتحد، أبوظبي التجاري، البركة،ميد بنك، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB) ليسجل 47.50 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي أجريكول لنحو 47.49 جنيه للشراء و47.59 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك المصرف العربي عند 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك تنمية الصادرات لنحو 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم الثلاثاء

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي عند 47.49 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الثلاثاء

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر لنحو 47.50 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الثلاثاء

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي نحو 47.50 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الثلاثاء

47.60 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الثلاثاء

47.56 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الثلاثاء

47.56 جنيه للبيع.