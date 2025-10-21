بعد زيادة أسعار البنزين.. شعبة المخابز تكشف مصير رغيف العيش: لا مساس بسعره

مع ارتفاع أسعار البنزين وتأثيره المتوقع على تكاليف الإنتاج، يثير مصير سعر رغيف الخبز التمويني اهتمام ملايين المصريين. في ظل هذه التطورات، تؤكد شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية أن سعر رغيف الخبز المدعوم سيظل ثابتًا، بينما قد يشهد الخبز السياحي زيادات تتراوح بين 10 و15%، مع استمرار الدولة في تحمل فروق التكلفة.

توقعات بزيادة أسعار الخبز السياحي مع ثبات سعر الخبز التمويني

قال خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز، إن رفع أسعار البنزين والسولار أدى إلى توقعات بارتفاع أسعار الخبز السياحي بنسبة 10 إلى 15%، لكنه شدد على أن سعر رغيف الخبز التمويني المدعوم سيظل كما هو، وهو 20 قرشًا للرغيف.

الحكومة تتحمل فروق تكلفة الوقود لمنع ارتفاع سعر الخبز المدعوم

أوضح صبري أن الحكومة تلتزم بتحمل كامل فروق أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تهدف إلى حماية الخبز المدعوم من أي زيادات سعرية، ويتم تعويض أصحاب المخابز بأثر رجعي عن تكاليف الوقود الإضافية.

المطالبة برفع تكلفة إنتاج الخبز التمويني لتغطية الارتفاعات

كشف المتحدث باسم شعبة المخابز عن تقديم مذكرة لوزير التموين تطالب بإعادة النظر في تكلفة إنتاج الخبز المدعوم، حيث تبلغ التكلفة الحالية لجوال الخبز 390 جنيهًا، فيما يطالب أصحاب المخابز برفعها إلى 450 جنيهًا لتغطية الزيادات في مدخلات الإنتاج.

لجنة حكومية تدرس تكلفة الإنتاج وترقب لقرار خلال أكتوبر

أشار صبري إلى أن لجنة شكلها وزير التموين تتابع دراسة تكلفة إنتاج الخبز التمويني، ومن المتوقع صدور قرار خلال الأيام القادمة، معربًا عن أمله في أن يأتي القرار داعمًا للمخابز دون المساس بسعر الرغيف.