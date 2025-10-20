ضبط 24 ألف لتر سولار وبنزين قبل بيعها بالسوق السوداء فى شبرا الخيمة

شنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في القليوبية، بالتنسيق مع الوزارة، حملة مفاجئة علي مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود في نطاق حي غرب شبرا الخيمة، وذلك في إطار التعليمات الصادرة من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية علي المخابز والأسواق ومستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات، للتأكد من مدي الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية وضبط كافة الجرائم التموينية بشتى صورها المختلفة وللتأكد من جودة وسلامة السلع قبل طرحها بالأسواق للمواطنين، وذلك لضمان وصولها للمواطنين دون أي تلاعب أو تأخير، وضمان استقرار الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وبمتابعة المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية.



وأوضحت مديرية التموين بالقليوبية، في بيان لها، أنه أسفرت جهود هذه الحملة عن تحرير محضر ضد المسئول عن مستودع بوتاجاز في نطاق حي غرب شبرا الخيمة، وذلك لبيع أسطوانة البوتاجاز المنزلية بأزيد من السعر الرسمي المصرح البيع به، وكذلك تحرير محضر ضد مسئول عن مستودع بوتاجاز آخر لعدم وجود سجل 22 بترول الخاص بالدليفري .

كما أسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد أحد المسئولين عن محطة وقود التابعين لدائرة الإدارة، وذلك لتجميع كمية 12 ألف لتر سولار والتصرف في كمية 5700 لتر بنزين 80، وكمية 6000 لتر بنزين 92، بغرض الإتجار غير المشروع وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أن هذه الحملات والجهود الرقابية تأتي ضمن خطة عمل مستمرة، وأنها ستتواصل على مدار الأيام القادمة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الإنضباط في الأسواق وحماية حقوق المواطنين.