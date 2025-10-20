قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هدنة حذرة بعد 24 ساعة من التصعيد العسكري في قطاع غزة
بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.. مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى
مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب سيارة من أعلى كوبري بالبحيرة| صور
استئناف دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم
إصابة 11 شخصا بالشرقية واندلاع حريق في عقار بالقليوبية.. حوادث اليوم بالمحافظات |تفاصيل
الأوقاف تعقد 27 ندوة حول حرمة التعدي والتخريب ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»
الرئيس السيسي يبحث مع جاي ميونج إنشاء جامعة كورية في مصر
المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى يرصد مدى سوء الاحتلال معهم
مقتل طالب بمفك في المدرسة .. تفاصيل جريمة ضربت الدقهلية
كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala
وزير الخارجية: مصر ملتزمة بدعم جهود تعزيز أمن واستقرار الصومال
خالد صلاح رئيسا للجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن هيكل تطوير الإعلام المصري
محافظات

محافظ القليوبية يفتتح ملتقى توظيفي بمشاركة 35 شركة توفر 3500 فرصة عمل

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم الإثنين، الملتقى التوظيفي الضخم الذي نظمته المحافظة بالتنسيق مع مديرية العمل وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، بمشاركة 35 شركة ومؤسسة من القطاع الخاص، طرحت أكثر من 3500 فرصة عمل حقيقية لشباب المحافظة من مختلف المؤهلات.

وأكد المحافظ المهندس أيمن عطية أن توفير فرص عمل لائقة للشباب يمثل "قضية أمن قومي واجتماعي"، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لفتح آفاق جديدة للتوظيف تتناسب مع مؤهلات الشباب وطموحاتهم، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.


وأوضح المحافظ أن الملتقى يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين أجهزة ومديريات المحافظة، ويجسد اهتمام الدولة بتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، لافتًا إلى أن فرص العمل المطروحة تشمل مجالات المحاسبة، وإدارة الأعمال، والمبيعات، والتسويق، وخدمة العملاء، إلى جانب قطاعات الهايبر ماركت، والمصانع، والتسويق العقاري، والأغذية، والأثاث، والأجهزة المنزلية، والمطاعم، والملابس، والنشر.


وأضاف أن المحافظة لا تكتفي بعقد الملتقيات الدورية فحسب، بل توفر فرص عمل بصفة منتظمة من خلال "لقاء المواطنين الأسبوعي" الذي يُخصص جزء منه لتوفير وظائف للشباب، مع إعطاء أولوية خاصة لـ"ذوي الهمم" دعمًا لحقهم في العمل والدمج الكامل بالمجتمع.


وأكد عطية أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره "قاطرة التنمية الحقيقية وموفر فرص العمل الأكبر"، موجهًا بتكرار تنظيم هذه الملتقيات بشكل دوري في جميع مدن ومراكز المحافظة.
 

وشهد الملتقى إجراء مقابلات فورية بين ممثلي الشركات والمتقدمين، ما يعكس جدية الإجراءات وسرعة التوظيف

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر

وكيل تعليم الوادي الجديد يتابع التقييمات ويطمئن على مهارات القراءة والكتابة

القضاء الإداري يرفض طعون مرشحين مستبعدين من انتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر

غدًا وبعد غد.. انطلاق قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بقرية أبو السحما بالبحيرة

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

بصحبة كيت بلانشيت.. ليلى علوي بإطلالة أنيقة في حفل عشاء مهرجان الجونة

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

