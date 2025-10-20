محافظ القليوبية يفتتح ملتقى توظيفي بمشاركة 35 شركة توفر 3500 فرصة عمل

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم الإثنين، الملتقى التوظيفي الضخم الذي نظمته المحافظة بالتنسيق مع مديرية العمل وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، بمشاركة 35 شركة ومؤسسة من القطاع الخاص، طرحت أكثر من 3500 فرصة عمل حقيقية لشباب المحافظة من مختلف المؤهلات.

وأكد المحافظ المهندس أيمن عطية أن توفير فرص عمل لائقة للشباب يمثل "قضية أمن قومي واجتماعي"، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لفتح آفاق جديدة للتوظيف تتناسب مع مؤهلات الشباب وطموحاتهم، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.



وأوضح المحافظ أن الملتقى يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين أجهزة ومديريات المحافظة، ويجسد اهتمام الدولة بتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، لافتًا إلى أن فرص العمل المطروحة تشمل مجالات المحاسبة، وإدارة الأعمال، والمبيعات، والتسويق، وخدمة العملاء، إلى جانب قطاعات الهايبر ماركت، والمصانع، والتسويق العقاري، والأغذية، والأثاث، والأجهزة المنزلية، والمطاعم، والملابس، والنشر.



وأضاف أن المحافظة لا تكتفي بعقد الملتقيات الدورية فحسب، بل توفر فرص عمل بصفة منتظمة من خلال "لقاء المواطنين الأسبوعي" الذي يُخصص جزء منه لتوفير وظائف للشباب، مع إعطاء أولوية خاصة لـ"ذوي الهمم" دعمًا لحقهم في العمل والدمج الكامل بالمجتمع.



وأكد عطية أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره "قاطرة التنمية الحقيقية وموفر فرص العمل الأكبر"، موجهًا بتكرار تنظيم هذه الملتقيات بشكل دوري في جميع مدن ومراكز المحافظة.



وشهد الملتقى إجراء مقابلات فورية بين ممثلي الشركات والمتقدمين، ما يعكس جدية الإجراءات وسرعة التوظيف