حسام حسني: جيل التسعينيات لا يُنسى.. وتامر حسني أخويا في الفن والعروبة
الأسير أكرم أبو بكر: ممتنون لمصر على كرم الضيافة وموقفها الداعم للقضية الفلسطينية
الداخلية تضبط منتحل صفة موظف خدمة عملاء أحد البنوك في المنيا
أمن القاهرة يضبط المتهمين باستدراج سمسار وإجباره على توقيع 20 إيصال أمانة
مصر على موعد مع موجة حارة؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد
بسبب كلب شرس.. شاب يطعن جاره في حلوان
وزير التموين: 162 قرشا تكلفة رغيف الخبز بعد رفع أسعار السولار
بعد هلع أولياء الأمور.. الطب الشرعي يبرئ حضانة من التعدي على طفلة بقنا
إخماد نيران حريق مصنع ملابس إثر ماس كهربائي بالمحلة دون إصابات| القصة الكاملة
منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات يتوج بـ14 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا بتونس
مد باب التقدم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن.. رابط التسجيل
تحقيقات وملفات

همثل معاه في فيلمه الجديد.. ليلى محاربة السرطان بالقليوبية تكشف كواليس زيارة الفنان تامر حسني لها| ما القصة ؟

الطفلة ليلي
الطفلة ليلي
إبراهيم الهواري

رغم صغر سنها وجسمها النحفيف واصابتها بمرض السرطان الا ان الله سبحانه وتعالى منحها قوة وصبر لم يتحمله أحد  ، انها ليلى اسلام بنت مدينة شبين القناطر التى ما زالت تواجه مرض السرطان منذ سنوات.

أجرت 5 عمليات جراحية 

ليلى أجرت حوالى 5 تعليمات جراحية لاستئصال الورم حتى تم استئصال جزء من الرئة أيضاً وما زالت ليلى تواجه المرض بقوة وصبر وعزيمة رغم انها بالصف الثالث الابتدائي الا انها لديها ارادة على تحدى المرض.


واستجاب الفنان تامر حسني لطلب الطفلة ليلى البالغة من العمر 8 سنوات من مدينة شبين القناطر في محافظة القليوبية، والتي تكافح مرض السرطان منذ عامين، حيث كانت أمنيتها الوحيدة أن تلتقي بفنانها المفضل تامر حسني.

أجواء من الفرحة 

وفى لفتة إنسانية طيبة وبمجرد أن علم الفنان بالأمنية تواصل مع أسرة الطفلة وقرر زيارتها في منزلها بشكل مفاجئ، ليدخل السعادة والفرحة على قلبها وسط أجواء إنسانية مفعمة بالمشاعر، بحضور الأهل والجيران الذين رحبوا بالنجم الكبير بحرارة.

هدايا وصور تذكارية 

وخلال الزيارة، قدّم تامر حسني للطفلة التقط معها الصور التذكارية، وحرص على دعمها بكلمات مؤثرة مليئة بالأمل، متمنيًا لها الشفاء العاجل، مؤكدًا أن لقائه بها من أجمل اللحظات في حياته.
ولاقت الزيارة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول المستخدمون الصور والفيديوهات مشيدين بإنسانية الفنان ومواقفه الداعمة للأطفال المرضى والحالات الإنسانية، في امتداد لمبادراته الاجتماعية التي يحرص على القيام بها باستمرار.

العوضي ينضم للمبادرة 

كما في لفتة إنسانية مؤثرة، أعلن الفنان أحمد العوضي، استجابته لنداء الطفلة "ليلى"، المعروفة إعلاميًا بمحاربة السرطان التي عبّرت عن رغبتها في لقاء عدد من نجومها المفضلين خلال رحلتها الصعبة مع المرض.
ونشر العوضي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" رسالة مؤثرة، رحّب فيها بانضمام ليلى لتصوير مشاهده القادمة ضمن فيلمه الجديد الذي يجمعه بالفنانة مي عمر، قائلًا: "يا ليلى إحنا مستنيينك عشان نصور أحلى مشهد في الفيلم
وجاءت هذه الاستجابة بعد ساعات قليلة من زيارة قام بها النجمان تامر حسني ومصطفى غريب لمنزل الطفلة في محافظة القليوبية، حيث قدّما لها الدعم النفسي وشاركاها لحظات مليئة بالمحبة والبهجة. 
وغنّى تامر حسني معها أغنيته الشهيرة «قدها» في مشهد مؤثر حظي بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي مبادرة أحمد العوضي، ضمن سلسلة من المواقف الإنسانية التي يقدمها نجوم الفن دعمًا للأطفال المرضى بالسرطان، تعبيرًا عن تضامنهم وتشجيعهم لهم على مواجهة المرض بشجاعة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

