القليوبية .. مصرع شاب في مشاجرة بقرية سندوه بالخانكة

شهدت قرية سندوه التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، إذ لقي شاب مصرعه على يد آخر، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة.



تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، مدير مباحث المديرية، يفيد بوقوع مشاجرة أسفرت عن مصرع شاب.



وبالانتقال والفحص، تبين أن المتهم يُدعى محمد والمجني عليه محمد حو وأن مشادة كلامية نشبت بينهما بموقف البلدة تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المجني عليه بالتعدي على المتهم بالضرب، فتوعده الأخير وانتظره لاحقًا، ثم طعنه بسلاح أبيض، ما أدى إلى وفاته في الحال، وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على المتهم .

وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، والتي صرحت بدفنها عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفي.