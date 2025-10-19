قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

التفاصيل الكاملة لزيارة تامر حسنى للطفلة ليلى مريضة السرطان بالقليوبية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
إبراهيم الهواري

استجاب الفنان تامر حسني لطلب الطفلة ليلى البالغة من العمر 8 سنوات من مدينة شبين القناطر في محافظة القليوبية، وتكافح مرض السرطان منذ عامين، حيث كانت أمنيتها الوحيدة أن تلتقي بفنانها المفضل تامر حسني.

أجواء من الفرحة 

وفى لفتة إنسانية طيبة وبمجرد أن علم الفنان بالأمنية تواصل مع أسرة الطفلة وقرر زيارتها في منزلها بشكل مفاجئ، ليدخل السعادة والفرحة على قلبها وسط أجواء إنسانية مفعمة بالمشاعر، بحضور الأهل والجيران الذين رحبوا بالنجم الكبير بحرارة.

هدايا وصور تذكارية 

وخلال الزيارة، قدّم تامر حسني للطفلة مجموعة من الهدايا والتقط معها الصور التذكارية، وحرص على دعمها بكلمات مؤثرة مليئة بالأمل، متمنيًا لها الشفاء العاجل، مؤكدًا أن لقائه بها من أجمل اللحظات في حياته.


ولاقت الزيارة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول المستخدمون الصور والفيديوهات مشيدين بإنسانية الفنان ومواقفه الداعمة للأطفال المرضى والحالات الإنسانية، في امتداد لمبادراته الاجتماعية التي يحرص على القيام بها باستمرار.

العوضي ينضم للمبادرة 

وفي لفتة إنسانية مؤثرة، أعلن الفنان أحمد العوضي، استجابته لنداء الطفلة "ليلى"، المعروفة إعلاميًا بمحاربة السرطان التي عبّرت عن رغبتها في لقاء عدد من نجومها المفضلين خلال رحلتها الصعبة مع المرض.

ونشر العوضي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" رسالة مؤثرة، رحّب فيها بانضمام ليلى لتصوير مشاهده القادمة ضمن فيلمه الجديد الذي يجمعه بالفنانة مي عمر، قائلًا: "يا ليلى إحنا مستنيينك عشان نصور أحلى مشهد في الفيلم.

جاءت هذه الاستجابة بعد ساعات قليلة من زيارة قام بها النجمان تامر حسني ومصطفى غريب لمنزل الطفلة في محافظة القليوبية، حيث قدّما لها الدعم النفسي وشاركاها لحظات مليئة بالمحبة والبهجة. 

وغنّى تامر حسني معها أغنيته الشهيرة «قدها» في مشهد مؤثر حظي بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي مبادرة أحمد العوضي، ضمن سلسلة من المواقف الإنسانية التي يقدمها نجوم الفن دعمًا للأطفال المرضى بالسرطان، تعبيرًا عن تضامنهم وتشجيعهم لهم على مواجهة المرض بشجاعة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

