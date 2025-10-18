قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشدد 3 سنوات لعاطل لاتهامه وآخر بالشروع في إنهاء حياة عامل بالقليوبية

إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعي، وأحمد عبد المنعم أحمد طبوشه، ومحمد أحمد لخاطره دوير، وأمانة سر كمال حلمي جاويش، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، عاطل، لاتهامه وأخر سبق الحكم عليه بالسجن المشدد لمدة سنوات، بالشروع في قتل عامل بعد استيقافه وضربه باستخدام سلاح أبيض "مطواة" بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية.


تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2639 لسنة 2024 جنح مركز كفر شكر، والمقيدة برقم 1172 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "ياسر م ح"، 18 سنة، طالب، سبق الحكم عليه بالسجن المشدد 3 سنوات، و"محمد ا م"، عاطل، مقيمان دائرة مركز كفر شكر، لأنهما في يوم 31 / 3 / 2024، بدايرة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، شرعا في قتل المجني عليه محمد إكرامي على سعد متولي، عامل، مقيم ميت الدريج بكفر شكر، عمدا.


وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول استوقف المجني عليه وشل حركته، ثم قام المتهم الثاني بتوجيه ضربة له باستخدام السلاح الأبيض، تالي الوصف، استقرت بالجهة اليسري من الصدر، فأحدث به إصابة جسيمة والموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتمها فيه ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاح أبيض "مطواة".


واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليه، الذي أكد أنه حال استقلاله الدراجة النارية خاصته، استوقفه المتهمان وقام الأول بتقييد حركته في حين قام الثاني بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، بأن وجه له ضربة استقرت بصدره من الجانب الأيسر فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

