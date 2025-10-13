إصابة شخصين باختناق في حريق مصنع بلاستيك بقليوب

أصيب شخصين بحالات اختناق داخل حريق مصنع بلاستيك داخل عزبة بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مصنع بلاستيك داخل عزبة أبو باشا القبلية التابعة لقرية صنافير بمدينة قليوب ووجود حالات اختناق جراء الحريق وتصاعد الأدخنة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية، وتبين من المعاينة الأولية والتحريات إصابة شعبان. ف. م 58 سنة، وإصابة اسماعيل. ع. ا 49 سنة بسبب نشوب حريق داخل مصنع بلاستيك بعزبة أبو باشا القبلية بمدينة قليوب وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.