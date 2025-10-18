مصرع شاب في تصادم دراجة وسيارة ملاكي بالقليوبية

لقي شاب مصرعه في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكى بطريق كفر شكر- بنها في محافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع شاب في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكى بالطريق الغربى بنها كفر شكر.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية والتحريات مصرع "صلاح إ أ" 24 سنة وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.