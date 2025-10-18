تجديد حبس المتهم بقتـ ل ترزى بالقليوبية

قررت جهات التحقيق بالقليوبية تجديد حبس المتهم بقتل ترزي طعنا باستخدام سلاح أبيض في منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وتعود الواقعة عندما أقدم مسجل خطر على إنهاء حياة ترزي بمنطقة المؤسسة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية، طعنا بسلاح أبيض، بسبب خلافات نشبت بينهما.



وتمكن رجال المباحث بقسم شرطة شبرا الخيمة أول من تحديد مكان تواجد المتهم بعد هروبه واختباءه، وتحركت قوة أمنية إلى موقعه وجرى القبض عليه واقتياده إلى قسم الشرطة، وجرى إحالته إلى جهات التحقيق التي أصدرت قراراها بحبس المتهم 15 يومًا.