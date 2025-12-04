قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: سنواصل العمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل
تعرف على كيفية حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
المعلم رامي برهوم.. آخر مستجدات قضية ضحية "الصاروخ الكهربائي" بالإسماعيلية
اجتماع موسع داخل وزارة الإسكان لمُضاعفة مبيعات الوحدات وتعظيم العوائد | تفاصيل
حين تتكلم الجبال.. مدسوس يصنع أسطورة جديدة في دروب المغامرة بجنوب سيناء
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 87 إلى غزة
ترامب يعيد البنزين كوقود رئيسي للسيارات في أمريكا.. ما الجديد؟
التوقف الدولي.. قرار جديد من الأهلي والزمالك في التدريبات
رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
التعليم العالي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالبعثات لتعزيز البحث العلمي
حقوق الإنسان: الدولة تقف على مسافة واحدة بين جميع مرشحي الانتخابات
المديرة التنفيذية لـ "قادرون باختلاف" تستعرض محاور تمكين ذوي الإعاقة
توك شو

وفاة المرشح البرلماني سعيد عبد الواحد بإمبابة

الانتخابات
الانتخابات
البهى عمرو

أكد المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تلقى صباح اليوم وفاة أحد المرشحين بـ إمبابة واسمه سعيد عبد الواحد بقسم إمبابة وهو مرشح حزبي ورمزه الحوت.

وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال متابعة العملية الانتخابية بجولة الإعادة باليوم الثاني، أن هناك متابعو لسير عملية الانتخابات.

وفي خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا لـ عقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا لمتابعة سير العملية الانتخابية بالدوائر الملغاة من الجولة الأولى بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب بالداخل باليوم الثاني.

وتابعت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة اللجان الفرعية التي فتحت أبوابها داخل جمهورية مصر العربية أبوابها للتصويت فى الـ 19 دائرة التى ألغتها الهيئة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات، اليوم الخميس والإعادة بالدائرة الثانية بمركز أطسا بالفيوم وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن حيث يتم التصويت يومي أمس الاربعاء واليوم الخميس فى الداخل.


«وأكدت الهيئة أنه على الناخبين فى الدوائر الـ19 التي ألغتها الهيئة يجب التوجه الى اللجان اليوم من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء:

وتتمثل هذه الدوائر فى الآتي:
الدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة - مركز إمبابة
الدائرة الأولي بمحافظة قنا - مركز قنا
الدائرة الثانية بمحافظة قنا - مركز قوص
الدائرة الثالثة بمحافظة قنا - مركز نجع حمادي
الدائرة الرابعة بمحافظة قنا - مركز أبوتشت
الدائرة الأولي بمحافظة سوهاج- مركز سوهاج
الدائرة الثانية بمحافظة سوهاج- مركز أخميم
الدائرة الثالثة بمحافظة سوهاج- مركز المراغة
الدائرة الرابعة بمحافظة سوهاج- مركز طهط
الدائرة الخامسة بمحافظة سوهاج- مركز جرجا
الدائرة السادسة بمحافظة سوهاج- مركز المنشاة
الدائرة الثامنة بمحافظة سوهاج- مركز دار السلام
الدائرة الأولى بمحافظة البحيرة - مركز دمنهور
الدائرة الثالثة بمحافظة البحيرة - مركز أبو حمص
الدائرة الثامنة بمحافظة البحيرة - مركز إيتاي البارود
الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية - مركز الرمل أول
الدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط - مركز الفتح
الدائرة الأولى بمحافظة الفيوم- مركز الفيوم
الدائرة الرابعة بمحافظة الفيوم- مركز إبشواي
والإعادة بين المرشحين في الدائرة الثانية مركز أطسا بمحافظة الفيوم.

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

بدء جلسة التداول

وزير الاستثمار: الدولة تتحرك بخطوات متسارعة لتقوية البنية المؤسسية لسوق المال

التعاون

توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والبنك التجاري الدولي CIB

صورة أرشيفية

بورصة مصر تستقبل ختام الأسبوع بانتعاشة جديدة.. والمؤشرات تواصل الصعود

بالصور

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

