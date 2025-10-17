زيادة أسعار الوقود.. محافظ القليوبية يعتمد التعريفة الجديدة للركوب

اعتمد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس بخطوط النقل الداخلية والخارجية، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار الوقود اعتبارًا من اليوم الجمعة.



جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقده المحافظ بحضور الدكتور إيهاب حسن سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد فوزي، معاون المحافظ، والعقيد محمود علام، مدير مباحث مرور القليوبية، ورضا عويس، مدير المواقف، والدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين.



وخلال الاجتماع، وجّه المحافظ بتشكيل لجنة عاجلة لتحديد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس بجميع الخطوط، بما يتناسب مع الزيادة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي، والتي شملت رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات والبوتاجاز، حيث بلغ سعر بنزين 95 نحو 21 جنيهًا للتر، وبنزين 92 نحو 19.25 جنيهًا، وبنزين 80 نحو 17.75 جنيهًا، والسولار 17.5 جنيهًا، فيما وصل سعر المتر المكعب من غاز السيارات إلى 10 جنيهات، بينما بلغت أسطوانة البوتاجاز المنزلي 225 جنيهًا، والتجارية 450 جنيهًا.

وشدّد المحافظ على ضرورة التزام السائقين وأصحاب المركبات بالتعريفة الجديدة المعتمدة، موجهًا بتكثيف الحملات الرقابية في مختلف المواقف والميادين لضبط أي مخالفات أو محاولات لاستغلال المواطنين.

وأوضح المهندس أيمن عطية أنه سيتم إلزام السائقين بوضع ملصقات تحمل التعريفة الجديدة على الزجاجين الأمامي والخلفي للمركبات، إلى جانب تركيب لوحات إرشادية وبانرات توضح الأسعار وأرقام الشكاوى داخل جميع المواقف.

وأشار المحافظ إلى أنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم قام بجولات ميدانية مفاجئة للتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة، كما وجّه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين لمتابعة محطات الوقود بصفة مستمرة، لضمان ضخ الحصص المقررة ومنع الاتجار بها في السوق السوداء، مشددًا على تطبيق عقوبات رادعة ضد أي مخالفات يتم ضبطها.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين، مناشدًا الجميع الإبلاغ عن أي تجاوزات من خلال الخط الساخن (114)، أو الهاتف الأرضي (0133222979)، أو رقم واتساب الشكاوى (01515169917).

واختتم محافظ القليوبية تصريحاته بالتأكيد على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في تنفيذ حملات يومية مكثفة لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة، ومنع أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تمس المواطنين.