الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ القليوبية يعقد اجتماعاً لتحديد تعريفة الركوب الجديدة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم الجمعة، اجتماعاً موسعاً مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على إثر قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار الوقود اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025.


جاء الاجتماع بحضور الدكتور إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ، والعقيد محمود علام مدير مباحث مرور القليوبية، و رضا عويس مدير مواقف القليوبية، والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين.
وأصدر المحافظ قراراً بتشكيل لجنة لتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة للخطوط الطويلة والداخلية، لمواكبة الزيادة في أسعار الوقود، والتي شملت:
بنزين 95: من 19 إلى 21 جنيهاً للتر.
بنزين 92: من 17.25 إلى 19.25 جنيهاً للتر.
بنزين 80: من 15.75 إلى 17.75 جنيهاً للتر.
السولار: من 15.5 إلى 17.5 جنيهاً للتر.
غاز تموين السيارات: من 7 إلى 10 جنيهات للمتر.
أسطوانة البوتاجاز المنزلي: من 200 إلى 225 جنيهاً.
أسطوانة البوتاجاز التجاري: من 400 إلى 450 جنيهاً.
وشدد محافظ القليوبية على ضرورة التزام السائقين وأصحاب المركبات بالتعريفة الجديدة، موجهاً بتكثيف الحملات الرقابية على سيارات ومركبات نقل الركاب في مختلف المواقف والميادين للتأكد من الالتزام وعدم استغلال المواطنين أو مخالفة خطوط السير.
وأوضح "عطية" أنه سيتم إلزام السائقين بوضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة، بالإضافة إلى وضع بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى في جميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة، مشيراً إلى أنه من الصباح الباكر قام بجولات ميدانية على المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة.
كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع مديرية التموين لمتابعة محطات الوقود، مؤكداً على تكثيف الرقابة للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء، مع تطبيق إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.
وأضاف المحافظ أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ستتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، داعياً المواطنين إلى رصد أي مخالفات وإرسالها عبر:
الخط الساخن: 114
الهاتف الأرضي: 0133222979
رقم واتساب الشكاوى: 01515169917
وأكد محافظ القليوبية على استمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل مُنتظم للحد من أي ممارسات غير قانونية.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

