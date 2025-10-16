المؤبد لفران وصاحب مغسلة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد لفران وصاحب مغسله، وتغريم كلا منهما مبلغ مالى قدره 500 ألف جنيه، بعد إدانتهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء، وذلك بدائرة قسم أول شبرا الخيمه بمحافظة الـقليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.



وأحالت النيابة العامة المتهمين:- "إبراهيم ر ع ا" - ٢٦ سنة فران، و "محمد ع ح ع" - ٢٤ سنة صاحب مغسلة، في الجناية رقم ٨٧٥٣ لسنة ٢٠٢٥ اول شبرا الخيمة، والمقيدة ٢٠٠٣ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢٠٢٥/٥/١٣ بدائرة أول شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية، أن المتهم الأول: أحرز جوهراً مخدراً (الاندازول كاربوكساميد) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.



وأشار إلى أن المتهم الثاني أحرز سلاحاً أبيضاً (مطواة قرن غزال) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.



وتابع أمر الإحالة أنه أحرز جوهراً مخدراً (الفينيثيل أمين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.



وأختتم أمر الإحالة أنه أحرز سلاحاً ابيضاً "كثر" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.