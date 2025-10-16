ضبط 4 أشخاص بتهمة الترويج للمواد المخدرة في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية ، من ضبط 4 عناصر إجرامية متورطين في ترويج المواد المخدرة، وبحوزتهم كميات من الهيروين والحشيش والبانجو، إلى جانب أسلحة بيضاء ومبالغ مالية حصيلة نشاطهم غير المشروع.



جاء ذلك خلال حملة أمنية موسعة استهدفت منطقة أبو العلا كساب، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، بتكثيف الجهود لضبط العناصر الإجرامية ومكافحة تجارة المواد المخدرة.

شارك في الحملة اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث القليوبية، والمقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثانٍ شبرا الخيمة، وعدد من ضباط وحدة المباحث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات، وأُخطرَت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.