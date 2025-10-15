وفاة شخص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بالتشاجر مع آخر وإطلاق أحدهما عيار خرطوش تجاهه ، مما أسفر عن وفاته بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجارى تبلغ من إحدى المستشفيات بالقليوبية بوصول (عاطل – مصاب برش خرطوش بالرقبة) ووفاته متأثراً بإصابته على خلفية نشوب مشاجرة بينه وشخصين على إثر إعتراضهما على معاكسته لإحدى الفتيات من أقاربهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما (تاجر فاكهة -والده " مقيمان بدائرة مركز شرطة قليوب ") وبحوزة أحدهما ( فرد الخرطوش) المستخدم فى إرتكاب الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .