إعلانات بالسوشيال ميديا.. ضبط 6 فتيات يمارسن الرذيلة بالجيزة والإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط 6 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى بمحافظتى "الجيزة والإسكندرية".

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة ، قيام 6 سيدات "لإحداهن معلومات جنائية"، بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بنطاق محافظتى (الجيزة ، الإسكندرية) وبمواجهتهن إعترفن بممارستهن نشاطهن الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





