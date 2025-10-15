الولد مات.. القبض على سائق نقل ثقيل دهس شخصا ونجليه بالبساتين

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط سائق سيارة "نقل ثقيل" بعد اصطدامه بأحد الأشخاص ونجليه محدثاً إصابتهم ووفاة أحدهم ولاذ الفرار.



بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص ونجليه "مصابين بجروح وكسور متفرقة بالجسم ووفاة أحدهم متأثراً بإصابته" - مقيمين بدائرة القسم، إثر إدعاء مصادمة بأحد الطرق بدائرة القسم.

وبالفحص تبين أنه حال سير المصابين مستقلين سيارة ملاكى "بالطريق محل البلاغ" فوجئ قائدها بتوقف سيارة "نقل ثقيل" بالجانب الأيسر من الطريق مما أدى لإصطدامه بها من الخلف وعقب ذلك لاذ قائدها بالفرار ، نتج عن ذلك إصابتهم المنوه عنها التى أودت بحياة أحدهم.

وتم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بمحافظة المنوفية).. وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.