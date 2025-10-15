القبض على صاحب مطبعة بدون ترخيص في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مطبعة بدون ترخيص بالقاهرة، وبحوزته 79 ألف مطبوع تجارى بدون تفويض.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، لطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المطبعة المشار إليها، وضبط مالكها وبداخلها 79 ألف مطبوع تجارى لملابس جاهزة لكبرى الشركات المحلية والعالمية بأسماء مختلفة وبدون تفويض بالمخالفة للقانون، وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





